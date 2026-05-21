Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

«Гравитон» и «Код Безопасности» заключили стратегическое партнерство

Состоялось подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве между «Гравитон», разработчиком и производителем российской вычислительной техники, и компанией «Код Безопасности», российским разработчиком программных и аппаратных средств защиты информации. Стороны официально закрепили намерения по объединению усилий для развития экосистемы импортонезависимых ИТ-продуктов и реализации совместных технологических проектов. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон».

Основным вектором взаимодействия станет создание и развитие совместимых программно-аппаратных решений на базе инновационных наработок обеих компаний. Партнерство предполагает проведение комплексных испытаний программных продуктов на базе вычислительных мощностей «Гравитон» для подтверждения их устойчивости, безопасности и глубокой функциональной совместимости. Помимо технического трека, компании планируют запустить масштабные образовательные и исследовательские инициативы, направленные на подготовку квалифицированных кадров для цифровой экономики. Совместная работа также охватит разработку методических материалов, проведение экспертных совещаний и реализацию программ обмена опытом, что должно ускорить процесс внедрения доверенных отечественных технологий в инфраструктуру заказчиков.

«Для компании “Гравитон” стратегическое партнерство с компанией “Код Безопасности” — важный шаг в формировании современного рынка российского оборудования. Мы стремимся предоставить заказчикам полностью протестированные и готовые к эксплуатации программно-аппаратные решения. Партнерство с компанией “Код Безопасности” гарантирует высокий уровень защиты и работоспособности систем, что приоритетно для критически важной ИТ-инфраструктуры российских компаний», — отметил Александр Столяров, коммерческий директор «Гравитон».

«Сотрудничество с “Гравитон” открывает новые возможности для масштабирования наших защитных инструментов на надежной аппаратной платформе. Наша общая цель — создать технологическую среду, где программные и технические средства работают как единое целое, обеспечивая суверенитет и безопасность данных наших пользователей», — сказал Дмитрий Шатсков, коммерческий директор компании «Код Безопасности».

