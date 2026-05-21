Servicepipe обновила продукты DosGate и FlowCollector

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, представила обновленную версию адаптивной системы защиты ИТ-инфраструктуры от DDoS-атак и сетевых угроз DosGate и анализатора сетевого трафика FlowCollector. Новации будут наиболее актуальны для крупнейших игроков российского рынка.

В частности, изменилась единая система управления on-premise-продуктами. Обновленный интерфейс органично встраивается в сложившиеся процессы эксплуатации инфраструктуры заказчика: для интеграции продуктов защиты Servicepipe с системами мониторинга и журналирования расширена поддержка SNMP и syslog. Добавлены настройки параметров, получение данных с подконтрольных серверов и отправка уведомлений.

Для контроля состояния ресурсов единая система управления отправляет уведомления о критических ошибках и аномалиях. Также теперь в системе управления можно просматривать графики утилизации ресурсов. Это особенно полезно при разборе инцидентов и мониторинге динамики нагрузки.

В системе управления реализована поддержка многоуровневой ролевой модели, которая позволяет гранулярно настраивать права доступа.

К доступным ранее методам аутентификации LDAP и TACACS+ добавлены AD и RADIUS, с помощью которых администраторы могут связывать группы из корпоративных каталогов с ролями внутри продукта. Это снижает объем ручной настройки прав и упрощает внедрение в enterprise-средах.

В системе фильтрации на базе DosGate расширен функционал в части поддержки автономных систем (ASN).

«В этом обновлении мы усилили то, что особенно важно для enterprise-заказчиков: мониторинг, уведомления, управление доступом и интеграции с корпоративными системами. Это помогает быстрее реагировать на события и проще встраивать DosGate и FlowCollector в процессы», – отметил директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов.

