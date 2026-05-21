Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес Кадры
|

«Солар» и нижегородский кампус НИУ ВШЭ подписали соглашение о подготовке специалистов по информационной безопасности

ГК «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности, и НИУ ВШЭ – Нижний Новгород подписали соглашение о сотрудничестве в области подготовки специалистов по информационной безопасности. Стороны намерены интегрировать прикладные знания и опыт «Солара» в образовательный процесс вуза: эксперты компании будут преподавать дисциплины по треку «Информационная безопасность», проводить стажировки для студентов, а также запустят в Нижнем Новгороде проект «Кибербез-ликбез» — серию практических лекций от ведущих экспертов отрасли. Об этом CNews сообщил представитель «Солара».

Дефицит квалифицированных кадров остается одним из ключевых вызовов для государства и отрасли ИБ. Согласно исследованию «Солара», более 70% опрошенных студентов Нижнего Новгорода считают кибербезопасность перспективной сферой для трудоустройства. Нижний Новгород — один из ведущих ИТ-кластеров России: здесь расположены сильные технические вузы, а молодое население обеспечивает приток талантов. Партнерство с НИУ ВШЭ позволит «Солару» вкладываться в подготовку специалистов на раннем этапе — там, где формируются профессиональные компетенции.

Сотрудники нижегородского филиала ГК «Солар» будут читать две дисциплины по треку «Информационная безопасность», делясь кейсами из реальной практики, а также проводить совместные конференции и круглые столы для обмена опытом между вузом и индустрией. Кроме того, эксперты организуют стажировки для студентов, давая возможность попробовать силы в реальных проектах, и запустят в стенах НИУ ВШЭ лекции проекта «Кибербез-ликбез».

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов
Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов Цифровизация

«Подготовка кадров — это инвестиция в будущее отрасли. Теория важна, но без практики она не работает. Когда студенты видят реальные кейсы, учатся на актуальных инструментах и общаются с экспертами, которые ежедневно решают задачи ИБ, — это меняет подход к обучению. Мы хотим, чтобы выпускники приходили в компании уже с пониманием, как работает защита в реальности, а не только в теории», — сказала Марина Овсянникова, директор по стратегическому маркетингу ГК «Солар».

«Задача НИУ ВШЭ – Нижний Новгород — сформировать спектр разнообразных и максимально актуальных с точки зрения потребностей рынка специализаций. Трек по кибербезопасности на бакалаврской программе «Компьютерные науки и технологии» с ведущим вендором ГК «Солар» — это доступ к подлинной экспертизе. Теоретическая подготовка на этом треке будет дополнена практическими навыками защиты киберфизических систем и данных. Объединяя усилия с индустрией, мы готовим специалистов, способных не просто реагировать на угрозы, а выстраивать проактивную киберзащиту будущего», — отметила Анна Бляхман, директор НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

Россияне в беде. Их iPhone массово блокируют, а разблокировка стоит как новенький iPad

Евгений Бабицкий, Compliance Control: Защита бизнеса через комплаенс: как минимизировать риски и ускорить рост

Создан уникальный жесткий диск, который не взломать квантовым компьютером

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще