UserGate выпустила первую LTS-версию UserGate NGFW

Компания UserGate, российский разработчик решений по кибербезопасности и архитектор сетевого доверия, выпустила первую версию UserGate NGFW (uNGFW) со статусом LTS (Long Term Support). Релиз uNGFW 7.5 LTS стал результатом масштабных изменений в системе выпуска новых версий и процессах контроля качества, которые вендор начал в 2025 г. После достижения согласия между UserGate и сообществом заказчиков LTS будет дополнительно присвоен статус General Deployment (GD), после чего она будет рекомендоваться к установке всем заказчикам.

Основным нововведением uNGFW 7.5 LTS стал полностью переработанный кластер отказоустойчивости. В режиме Active-Passive теперь можно использовать виртуальные MAC-адреса (VMAC), что упрощает сетевую интеграцию и повышает стабильность работы кластера. Кроме этого, реализована возможность отправки служебного трафика в режиме Unicast для облачных развертываний, в том числе в Yandex Cloud (проведены тесты совместимости). Также появились дополнительные возможности мониторинга, в частности, проверка доступности сетевых интерфейсов, включая мониторинг отказа одного из соединений bond-интерфейса на активном узле. При этом пользователь может самостоятельно определить интерфейсы, отказ которых считается критичным. Все эти и многие другие новые функции по управлению кластером отказоустойчивости теперь расположены в отдельном разделе веб-интерфейса.

Другое важное нововведение uNGFW 7.5 LTS — значительное расширение возможностей VPN. Ключевыми улучшениями стали: рост производительности (на некоторых платформах — до 2 раз), аутентификация на основе предварительно согласованного ключа (PSK) для протокола IKEv2, а также поддержка анонсов нескольких сетей в Site-to-Site-соединениях на том же протоколе. Помимо этого, в uNGFW 7.5 LTS реализована поддержка UserGate Client (uClient) 7.5 LTS для организации защищенного удаленного доступа (RA VPN) и контроля доступа устройств к сети (NAC), поддержка DTLS VPN, полностью обновлен дизайн настройки VPN-подключений и произведены другие улучшения.

Еще одной новинкой стала возможность сбора обезличенной телеметрии в автоматическом режиме (с согласия заказчика). Она позволит специалистам UserGate видеть, как используются продукты и с какими ошибками чаще всего сталкиваются пользователи. Это поможет повысить эффективность технической поддержки, учесть эти сценарии для приоритизации доработок в продуктах, а также быстрее реагировать на массовые кибератаки.

«Новый релиз — результат глубоких преобразований, которые мы внедрили в ответ на замечания и просьбы наших заказчиков. Также это первая версия, проверенная участниками программы раннего доступа к предрелизным версиям продуктов UserGate в рамках нашего нового сообщества uTechmates. В результате разработчики учли недочеты, обнаруженные пользователями на этапе тестирования. Теперь эти версии предоставляются по индивидуальным запросам, но все желающие могут вступить в программу, обратившись к своему менеджеру. Масштабные изменения процессов повлияли на сроки выхода, но я уверен, что мы сделали правильное решение. Новая версия поддерживает все наши платформы, в том числе UserGate C100 с 8 ГБ ОЗУ, и уже включена в сертификат ФСТЭК. Кроме этого, именно uNGFW 7.5 LTS c криптоалгоритмами ГОСТ VPN проходит сертификацию в ФСБ России. Мы планируем, что после присвоения статуса GD по результатам реальной эксплуатации у наших заказчиков эта версия станет самой распространенной версией uNGFW на ближайшие 2 года», — сказал Кирилл Прямов, менеджер по развитию направления «Сетевая безопасность» UserGate.

Для обеспечения совместимости и увеличенных сроков поддержки также были выпущены LTS-версии других продуктов UserGate: продукт, обеспечивающий сетевое доверие для безопасного удаленного доступа к корпоративной сети UserGate Client 7.5 LTS, система сбора и анализа событий UserGate Log Analyzer 7.5 LTS и компонент для централизованного управления всеми продуктами экосистемы UserGate SUMMA — UserGate Management Center 7.5 LTS. Все LTS-версии уже доступны для скачивания в личном кабинете на сайте UserGate.