Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Техника
|

Жители Якутии стали чаще защищать свои гаджеты

МТС изучила, как в 2025 г. развивался российский рынок страхования гаджетов – смартфонов, планшетов, носимых устройств, ноутбуков. Аналитики зафиксировали рост интереса к таким полисам у жителей Республики Саха (Якутия), при этом только каждая 25 страховка на смартфон в России оформлена на Дальнем востоке. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Страхование гаджетов наиболее востребовано в Сибирском федеральном округе, на который приходится 29% всех оформленных страховок. Следом идут Центральный (21%) и Приволжский (16%) округа. Доля приобретенных полисов в Дальневосточном Федеральном округе составила 4%.

В целом по России за год спрос на услугу увеличился на 20%, и в 2026 г. он продолжает расти в среднем на 25% каждый месяц. Сегодня примерно 15% всех продаваемых в стране устройств приобретаются вместе со страховой защитой.

Аналитики МТС отмечают, что интерес к страхованию электроники связан с увеличением срока обновления устройств – пользователи реже меняют гаджеты. Они стремятся продлить срок службы своих гаджетов и все более осознанно управляют личными расходами, воспринимая страховку как вложение в защиту устройства и способ избежать непредвиденных трат.

Значительная часть страховых полисов приходится на смартфоны среднего и премиального ценовых сегментов – 80%. Планшеты и другие типы устройств занимают заметно меньшую часть рынка. Если рассматривать бренды по количеству застрахованных смартфонов, то чаще всего россияне выбирают Xiaomi (20% полисов), за ним идут Huawei (17%), Honor (15%), Samsung (14%) и Apple (12%).

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

Работайте бесплатно. Крупнейшая в мире платформа для «белых» хакеров срезала выплаты за критические уязвимости почти до нуля

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

Интерпол провел третью с начала года операцию против киберкриминала на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Иван Замятин, «Инферит Безопасность»: Прилет дешевых беспилотников по дорогим объектам приводит к потере миллиардов рублей

Россияне в беде. Их iPhone массово блокируют, а разблокировка стоит как новенький iPad

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще