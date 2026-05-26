Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

«Гарда» ускорила маскирование и внедрила ИИ-поиск персональных данных

Компания «Гарда» представила обновление системы «Гарда Data Masking». В релизе увеличена производительность продукта, добавлены новые источники данных и реализован ИИ-поиск ПДн. Об этом CNews сообщили представители компании «Гарда».

Обновление ускоряет процессы деперсонализации и работу с большими объемами информации: изменения в механизмах обработки данных позволили увеличить производительность продукта для PostgreSQL и Oracle до 95% и 50% соответственно. Также оптимизирована работа с Arenadata DB: решение перераспределяет нагрузку и повышает скорость обработки за счет параллельных операций.

Теперь продукт поддерживает маскирование файлов форматов XML и JSON. Благодаря возможности обработки структурированных документов, компании могут безопасно использовать сложные вложенные данные в аналитике и тестировании.

В решении добавлен ИИ-поиск персональных данных, который автоматически выявляет ФИО, адреса и паспортные данные в неструктурированных длинных текстовых полях. Это позволяет выявлять сразу несколько типов ПДн в одном текстовом фрагменте, которые невозможно обнаружить с помощью одного регулярного выражения. При обнаружении чувствительных данных система автоматически создает виртуальные колонки, а пользователь может применять к ним разные алгоритмы маскирования. Новая возможность повышает полноту защиты и снижает вероятность пропуска критичной информации.

Появилась возможность выборочного маскирования, которая позволяет находить конкретного субъекта в базе данных и обезличивать связанные с ним записи. Такой подход обеспечивает более гибкое управление доступом к персональным данным.

Кроме того, система получила новые инструменты администрирования: экспорт и импорт схем маскирования. Это упрощает перенос настроек между средами и сокращает сроки внедрения решения.

«Мы развиваем продукт так, чтобы обезличивание данных было не только надежным, но и максимально удобным для наших пользователей, сокращая путь от исходных данных до безопасного набора для работы. Интеллектуальный поиск в длинных текстовых ячейках, поддержка XML и JSON с возможностью загрузки файлов через веб-интерфейс или SFTP делают работу с чувствительной информацией быстрее и удобнее. Дополнительно инструменты управления схемами маскирования значительно упрощают внедрение решения в production-среду», – сказал Дмитрий Ларин, руководитель направления по защите баз данных компании «Гарда».

