Tera и Neurovision объявили о партнерстве для защиты бизнеса от мошенничества и дипфейков

ИТ-дистрибьютор Tera и «НейроВижн», российский разработчик платформы для удаленной верификации личности (KYC/AML), объявили о заключении лицензионного соглашения. Tera становится дистрибьютором полного продуктового стека Neurovision на территории Российской Федерации, предлагая своим партнерам передовые решения для борьбы с современными видами мошенничества.

На фоне ужесточения требований регуляторов к процедурам KYC/AML и роста числа атак с использованием поддельных документов, дипфейков и синтетических личностей, бизнесу требуется комплексная защита всего сценария верификации. Платформа Neurovision полностью закрывает эту потребность, обеспечивая сквозной процесс: от распознавания более 10 тыс. типов документов до биометрической верификации с защитой от дипфейков и проверок по десяткам российских и международных баз данных.

Продукты Neurovision доступны как в облачном варианте (On-cloud), так и для установки на инфраструктуре заказчика (On-premises), что критически важно для финансового сектора, телеком-операторов и госорганизаций. Платформой уже пользуются около 50 компаний в России, СНГ, ОАЭ и Латинской Америке.

«Партнёрство с Tera – это закономерный шаг в развитии Neurovision на российском рынке. Компания обладает сильной экспертизой в дистрибуции технологичных решений и прямыми контактами с заказчиками, для которых удалённая верификация – это не опция, а основа бизнеса: банки, финтех, МФО, телеком. Мы уверены, что вместе сможем предложить рынку не просто инструмент проверки документов, а полноценную защиту всего KYC-сценария – с антифродом, биометрией и защитой от дипфейков из коробки. Для нас это возможность ускорить выход в новые сегменты, а для заказчиков Тера – получить промышленную KYC/AML-платформу, которой уже доверяют около 50 компаний в России, СНГ, ОАЭ и Латинской Америке», – сказал Артем Селезнев, генеральный директор «НейроВижн».

Включение платформы Neurovision в портфель Tera открывает для партнеров-интеграторов доступ к одному из самых востребованных и технологически зрелых решений на рынке удаленной идентификации.

Юлиана Павлова, директор департамента программного обеспечения Tera, отметила: «Борьба с мошенничеством, особенно с новыми угрозами вроде дипфейков, – это сегодня одна из главных головных болей для любого цифрового бизнеса. Простого распознавания документов уже недостаточно. Именно поэтому мы включили в наш портфель платформу Neurovision. Это не просто OCR-движок, а комплексная KYC/AML-фабрика, которая позволяет нашим партнерам предлагать своим заказчикам законченное решение enterprise-уровня. Наличие On-premises версии и глубоких антифрод-проверок делает этот продукт идеальным для финансового сектора и телекома – наших ключевых сегментов. Мы рады предложить нашему каналу технологию, которая находится на переднем крае борьбы с кибермошенничеством».

