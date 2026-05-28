«К2Тех» и «Береста РК» усиливают сотрудничество в области резервного копирования данных

ИТ-компания с комплексной экспертизой «К2Тех» и вендор «Береста РК» подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Соглашение закрепляет намерение сторон расширять сотрудничество в области внедрения и развития отечественных решений для резервного копирования и восстановления данных корпоративного уровня. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Подписание меморандума стало логичным этапом развития взаимодействия компаний. «К2Тех» и Береста РК планируют масштабировать сотрудничество и расширять проектный портфель.

На фоне усложнения ИТ‑инфраструктур, роста объемов данных и трансформации киберугроз бизнес все активнее обращается к отечественным системам резервного копирования (СРК). При выборе СРК компании оценивают не только базовый функционал, но и архитектурную готовность к современным нагрузкам: способность обеспечивать отказоустойчивость, масштабируемость и работу в распределенных средах, а также гарантированное восстановление как данных, так и самой системы в заданные сроки. Резервное копирование фактически становится частью стратегии обеспечения непрерывности бизнеса: критически важно обеспечить быстрое и надежное восстановление сервисов, особенно с учетом того, что сами бэкапы и инфраструктура СРК все чаще становятся приоритетной целью кибератак.

«Сегодня резервное копирование перестало быть исключительно технической задачей и стало частью стратегии обеспечения непрерывности бизнеса. Для компаний уже недостаточно просто хранить резервные копии – важно быстро и предсказуемо восстанавливать данные и сервисы после сбоев или кибератак. По оценкам экспертов «К2Тех», спрос на отечественные решения для резервного копирования будет расти до 30% ежегодно. Причем заказчикам будет важен не только функционал решения, но и возможность его адаптации под специфику отрасли и масштаб инфраструктуры. Именно поэтому особенно востребована связка вендора и интегратора, которые совместно развивают и внедряют решение под реальные задачи бизнеса», — отметил заместитель генерального директора «К2Тех» Игорь Зельдец.

«Мы видим устойчивый спрос на зрелые отечественные решения со стороны enterprise-сегмента — компаний с высоконагруженными ИТ-ландшафтами, сложной инфраструктурой и критически важными данными. Уверены, что объединение технологической экспертизы «Береста РК» и компетенций «К2Тех» в области внедрения и сопровождения сложных ИТ-систем позволит эффективнее отвечать на запросы крупнейших заказчиков российского рынка», — сказал коммерческий директор компании «Береста РК» Дмитрий Ханецкий.

ПО «Береста» поддерживает широкий спектр актуальных для российского рынка источников данных, включая отечественные платформы виртуализации и базы данных, и входит в Единый реестр российского ПО. Решение реализует многопоточное резервное копирование с автоматическим балансированием нагрузки, а также многоуровневую дедупликацию и оптимизацию хранения, что позволяет эффективно работать с большими объемами данных без избыточной нагрузки на инфраструктуру.

В рамках партнерства «К2Тех» и Береста РК усилят друг друга для дальнейшего развития решения под востребованные для корпоративного сегмента рынка сценарии. Прежде всего речь идет о защите от новых классов угроз, развитии сценариев работы с большими и распределенными данными, расширении совместимости с разными инфраструктурными платформами. Также клиенты будут получать техническую поддержку от специалистов Центра экспертизы по комплексному сервису.

«Мы досконально изучили возможности ПО «Береста»: от установки на отечественные операционные системы до стресс-тестов с виртуальными машинами и СУБД. Решение проявило себя достойно, однако для нас не менее важна готовность команды вендора развивать его вместе с рынком – мы ценим активную позицию отдела разработки, грамотную документацию и отзывчивую техническую поддержку. Будет интересно увидеть прогресс продукта в ближайшие несколько лет. Уверен, что наше сотрудничество перерастет в полноценное технологическое партнерство с постоянным обменом экспертизой между командами», — сказал руководитель практики вычислительной инфраструктуры, СХД и СРК «К2Тех» Михаил Косцов.