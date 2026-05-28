Обнаружены новые атаки майнера, который ранее проникал на устройства россиян через книжные сайты

«Лаборатория Касперского» выявила новую волну распространения майнера SilentCryptoMiner. Ранее злоумышленники маскировали его под файлы на сайтах бесплатных онлайн-библиотек, а теперь они начали использовать для этих атак неофициальные ресурсы для просмотра и скачивания фильмов и сериалов. Кроме того, вредоносное ПО получило дополнительную функциональность: в нем появился модуль удаленного управления устройством. Суммарное число визитов на ресурсы, где было обнаружено это вредоносное ПО, в апреле 2026 г. достигло 40 млн. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Расширение каналов распространения увеличивает потенциальную аудиторию атаки: пользователи могут столкнуться с вредоносным архивом не только при поиске книг, но и при попытке скачать или посмотреть фильмы и сериалы на неофициальных площадках.

Актуальная версия загружаемого вредоносного ПО представляет собой ZIP-архив с легитимным .exe-файлом и вредоносной DLL-библиотекой. При запуске исполняемого файла библиотека подгружается в его процесс, после чего начинается выполнение вредоносной логики.

«По нашим данным, кампания длится как минимум с 2022 г. На протяжении всего периода злоумышленники обновляли как доставляемое вредоносное ПО, так и отдельные элементы механизма заражения. Поскольку зловред распространяется через популярные площадки, очень важно сохранять бдительность — использование пиратских ресурсов остаётся значимым фактором риска. Вполне вероятно, что список каналов для распространения вредоносного архива в дальнейшем будет расширяться», — сказал Константин Красильников, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: установить надежное защитное решение, эффективность которого подтверждается независимыми тестами; проверить устройство на наличие майнера и других вредоносных программ — с помощью защитного решения; критически относиться к скачиванию программ и цифрового контента, лучше использовать для таких целей официальные ресурсы.

