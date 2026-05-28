Обновление Multistatus: расширенные возможности мониторинга веб-инфраструктуры

Компания «Мультифактор», российский разработчик ИБ- и ИТ-решений, объявляет о масштабном обновлении сервиса распределенного мониторинга Multistatus. Теперь компании могут полностью контролировать доступность своих интернет-ресурсов. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

Благодаря новым улучшениям они получают возможность мгновенно запускать непрерывный мониторинг, создавать публичные статусные страницы и использовать инструменты для расчета SLA. А расширенная сеть точек проверки и гибкая система уведомлений позволяют проактивно выявлять сбои на региональном уровне и оперативно реагировать на инциденты.

Постоянный мониторинг ресурсов

Реализована возможность перевода ресурсов с разовых проверок на непрерывный круглосуточный контроль. Пользователи могут непрерывно отслеживать состояние сервисов по отдельным типам проверок или использовать комплексные сценарии контроля инфраструктуры.

Что доступно: мониторинг HTTP/HTTPS, Ping, TCP-портов, SSL-сертификатов и доменов.

Инструмент автоматического обнаружения веб-ресурсов

Появился новый функционал для ускорения запуска мониторинга. В рамках пилотного внедрения специалисты анализируют связанную инфраструктуру заказчика (домены и поддомены), определяют ресурсы, требующие контроля, и формируют рекомендации по настройке.

Главная особенность этой функции — заказчик может перейти к тестированию платформы и постановке ресурсов на мониторинг без длительной ручной настройки, сокращая время внедрения. В дальнейшем этот инструмент (инструмент автоматического обнаружения веб-ресурсов) будет доступен как дополнительная автоматическая опция.

Встроенный механизм расчета SLA

Multistatus автоматически рассчитывает показатели доступности сервисов на основе настроенных правил инцидентов и позволяет анализировать уровень доступности за различные периоды времени. Пользователи могут анализировать уровень доступности, отслеживать время простоя и визуализировать данные через настраиваемые дашборды.

Расширение географии мониторинга

Увеличилось количество точек проверки до восьми локаций в России, Казахстане и Европе. А для заказчиков стала доступна возможность подключения кастомных локаций.

Расширение географии мониторинга позволяет быстрее выявлять региональные проблемы доступности, сбои у операторов связи или деградацию работы сервисов в отдельных сегментах сети.

Публичные статусные страницы

В новой версии Multistatus появились публичные статусные страницы, которые можно использовать для внешнего информирования заказчиков и партнеров о состоянии инфраструктуры.

Пользователи могут публиковать страницы со статусом сервисов, отображать SLA. В ближайшее время планируется поддержка размещения таких страниц на собственном домене компании-заказчика.

Гибкая система уведомлений

Теперь сервис поддерживает группировку оповещений по ресурсам и сценариям инцидентов с отправкой уведомлений через электронную почту, Telegram или голосовые звонки дежурным специалистам. Такой подход позволяет выстраивать разные сценарии реагирования в зависимости от критичности инцидента.

Запуск личного кабинета администратора

Отдельно стоит отметить запуск полноценного личного кабинета. Администраторы получили единое пространство для управления ресурсами, мониторингом, дашбордами, правилами инцидентов и API-интеграциями.

Обновление тарифной модели и сайта

Компания «Мультифактор» представила новый сайт Multistatus и пересмотрела условия использования сервиса. Стоимость теперь рассчитывается прозрачно — исходя из количества контролируемых ресурсов, частоты и географии проверок.

Геораспределенные проверки

Одной из ключевых особенностей Multistatus остается собственный механизм оценки доступности инфраструктуры с точки зрения конечного пользователя.

Сервис использует сети мониторинговых агентов, размещенных в различных дата-центрах и регионах. Этот подход помогает выявлять локальные сетевые проблемы и оперативно реагировать на инциденты до того, как они повлияют на бизнес-процессы.