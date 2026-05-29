Bi.Zone Digital Risk Protection интегрирована с R-Vision Threat Intelligence Platform

Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone и разработчик систем цифровизации и кибербезопасности R-Vision объявили об интеграции решений для раннего предупреждения кибератак Bi.Zone Digital Risk Protection и R-Vision TIP. Благодаря интеграции пользователи R-Vision TIP смогут получать данные Bi.Zone Digital Risk Protection напрямую в единый интерфейс системы наряду с информацией о внешних угрозах из других источников. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

R-Vision TIP — платформа для автоматизации работы с данными о киберугрозах. Решение объединяет коммерческие и открытые источники threat intelligence, помогает централизованно собирать, обрабатывать и передавать индикаторы компрометации в системы защиты, а также выявлять следы атак в инфраструктуре. Интеграция с Bi.Zone Digital Risk Protection позволяет централизованно работать с данными о внешних цифровых угрозах, включая фишинговые ресурсы и мошеннические домены, маскирующиеся под ресурсы компаний, утечки данных, а также нелегитимное использование брендов (в том числе в социальных сетях) и информационные атаки в открытых источниках.

Ежедневно платформа Bi.Zone Digital Risk Protection сканирует более 200 млн источников данных и проводит автоматический анализ свыше 1100 доменных зон. В 2025 г. специалисты Bi.Zone выявили и заблокировали почти 180 тыс. фишинговых ресурсов.

Кроме того, инструменты Bi.Zone Digital Risk Protection позволяют вести мониторинг официальных и неофициальных магазинов мобильных приложений, чтобы выявлять поддельные и вредоносные программы, которые мошенники распространяют от имени добросовестных разработчиков.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Digital Risk Protection: «Нелегитимное использование бренда, мошенничество от имени добросовестных организаций и утечки данных представляют не меньшую опасность для компаний, чем целевые атаки, и влекут за собой такие же серьезные финансовые и репутационные потери. Мы рады, что благодаря нашей интеграции с R-Vision пользователи R-Vision TIP смогут получать еще более полную и актуальную информацию о внешних цифровых угрозах, чтобы своевременно принять меры по защите и предотвратить ущерб».

Валерия Чулкова, руководитель продукта R-Vision TIP: «Мы видим растущий запрос заказчиков на консолидацию данных об угрозах и использование лучших специализированных источников в едином процессе работы с threat intelligence. Интеграция с Bi.Zone Digital Risk Protection объединяет экспертизу Bi.Zone в области цифровых рисков и возможности R-Vision TIP по централизованному управлению данными о киберугрозах, помогая организациям получать более полную картину внешнего ландшафта угроз».