Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Техника
|

«Фэм» и «Конфидент» подтвердили совместимость российских ПК и моноблоков со средствами доверенной загрузки Dallas Lock

Компания «Фэм», российский производитель и поставщик электроники, и разработчик сертифицированных средств защиты информации «Конфидент» объявили о завершении тестирования совместимости оборудования и программного обеспечения. Специалисты подтвердили корректную и стабильную работу моноблоков и десктопов «Фэм» со средствами доверенной загрузки Dallas Lock.

В ходе испытаний инженеры проверили взаимодействие моноблоков и системных блоков «Фэм» (включены в Реестр Минпромторга России) с двумя продуктами Dallas Lock: СДЗ ПР Dallas Lock (релиз 5 v5.0.397) — средство доверенной загрузки уровня платы расширения; СДЗ УБ Dallas Lock (релиз v2.0.14) — средство доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода.

Оба решения предназначены для блокировки несанкционированной загрузки операционной системы и защиты от вмешательства на аппаратном уровне. Имеют сертификаты ФСТЭК России и включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

Устройства «Фэм» и средства доверенной загрузки Dallas Lock продемонстрировали полную совместимость. Системы работают стабильно во всех сценариях использования, снижения производительности оборудования не зафиксировано.

Если раньше интеграция аппаратных средств защиты в компьютерную технику требовала от заказчиков дополнительных временных затрат, ИТ-экспертизы, а также проведения обязательного тестирования и настройки, то теперь этот процесс максимально упрощен. Компании и государственные учреждения могут приобретать компьютерную технику «Фэм» с гарантированной поддержкой решений Dallas Lock прямо «из коробки».

Список совместимого оборудования:

Моноблоки: моноблок Abramov (ТДЛМ.466219.002); моноблок Progress (ТДЛМ.466219.002-02); моноблок Spk (ТДЛМ.466219.002-03); моноблок Hunter (ТДЛМ.466219.002-04); моноблок Pola (ТДЛМ.466219.002-05); моноблок Goliaf (ТДЛМ.466219.002-06); моноблок Artist (ТДЛМ.466219.002-07); моноблок Dostaewskaya (ТДЛМ.466219.002-08); моноблок Unknown (ТДЛМ.466219.002-09);

Десктопы: системный блок Prometey (ТДЛМ.466369.001); системный блок RDK (ТДЛМ.466369.001-02); системный блок RDK 2 (ТДЛМ.466369.001-03); системный блок Boji (ТДЛМ.466369.001-04); системный блок Aurelius (ТДЛМ.466369.001-05); системный блок Fem (ТДЛМ.466369.001-06); системный блок Saratov (ТДЛМ.466369.001-07); системный блок Sysert (ТДЛМ.466369.001-08); системный блок Aramil (ТДЛМ.466369.001-09).

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хакеры устроили своим жертвам демпинг. Ключи дешифровки продаются с огромными скидками, но это не отчаяние, а хитрый ход

Троян для Android, распознающий текст на изображениях, поумнел и научился английскому

Хакеры взломали и украли коды двух крупных разработчиков ИИ

Иранские хакеры начали новую кибершпионскую кампанию на четырех континентах

ОС iPhone позволяет незаметно захватывать аккаунты WhatsApp

Приватности не осталось. По приказу властей операторы будут передавать силовикам паспортные данные, адреса и геолокацию россиян

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще