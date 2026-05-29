«Фэм» и «Конфидент» подтвердили совместимость российских ПК и моноблоков со средствами доверенной загрузки Dallas Lock

Компания «Фэм», российский производитель и поставщик электроники, и разработчик сертифицированных средств защиты информации «Конфидент» объявили о завершении тестирования совместимости оборудования и программного обеспечения. Специалисты подтвердили корректную и стабильную работу моноблоков и десктопов «Фэм» со средствами доверенной загрузки Dallas Lock.

В ходе испытаний инженеры проверили взаимодействие моноблоков и системных блоков «Фэм» (включены в Реестр Минпромторга России) с двумя продуктами Dallas Lock: СДЗ ПР Dallas Lock (релиз 5 v5.0.397) — средство доверенной загрузки уровня платы расширения; СДЗ УБ Dallas Lock (релиз v2.0.14) — средство доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода.

Оба решения предназначены для блокировки несанкционированной загрузки операционной системы и защиты от вмешательства на аппаратном уровне. Имеют сертификаты ФСТЭК России и включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

Устройства «Фэм» и средства доверенной загрузки Dallas Lock продемонстрировали полную совместимость. Системы работают стабильно во всех сценариях использования, снижения производительности оборудования не зафиксировано.

Если раньше интеграция аппаратных средств защиты в компьютерную технику требовала от заказчиков дополнительных временных затрат, ИТ-экспертизы, а также проведения обязательного тестирования и настройки, то теперь этот процесс максимально упрощен. Компании и государственные учреждения могут приобретать компьютерную технику «Фэм» с гарантированной поддержкой решений Dallas Lock прямо «из коробки».

Список совместимого оборудования:

Моноблоки: моноблок Abramov (ТДЛМ.466219.002); моноблок Progress (ТДЛМ.466219.002-02); моноблок Spk (ТДЛМ.466219.002-03); моноблок Hunter (ТДЛМ.466219.002-04); моноблок Pola (ТДЛМ.466219.002-05); моноблок Goliaf (ТДЛМ.466219.002-06); моноблок Artist (ТДЛМ.466219.002-07); моноблок Dostaewskaya (ТДЛМ.466219.002-08); моноблок Unknown (ТДЛМ.466219.002-09);

Десктопы: системный блок Prometey (ТДЛМ.466369.001); системный блок RDK (ТДЛМ.466369.001-02); системный блок RDK 2 (ТДЛМ.466369.001-03); системный блок Boji (ТДЛМ.466369.001-04); системный блок Aurelius (ТДЛМ.466369.001-05); системный блок Fem (ТДЛМ.466369.001-06); системный блок Saratov (ТДЛМ.466369.001-07); системный блок Sysert (ТДЛМ.466369.001-08); системный блок Aramil (ТДЛМ.466369.001-09).