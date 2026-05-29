Исследование «Солара»: почти каждый третий ребенок сталкивался с приглашением к противоправным действиям в интернете

Летние каникулы — период повышенного риска для детей в цифровой среде. На каникулах дети проводят больше времени в интернете — поэтому повышается вероятность столкнуться с киберугрозами. Интернет-пространство дает мошенникам возможность познакомиться с ребенком разными способами, например через группы в мессенджерах, тематические сообщества в социальных сетях, чатах в онлайн-играх и стримах, различных группах по интересам. ГК «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности в России, опросила более 1,5 тыс. детей и 400 родителей и выявила тревожную тенденцию: почти каждый третий ребенок (30%) сталкивался с приглашением к противоправным действиям в интернете и лишь каждый четвертый (25%) родитель узнал об этом. Наиболее часто встречающиеся преступные действия — приглашение обменяться фото эротического или порнографического характера, пропаганда или распространение наркотических средств, материалы, относящиеся к «скулшутингу» и демонстрация запрещенной символики. К Международному дню защиты детей эксперты по кибербезопасности ГК «Солар» напоминают о главных киберугрозах для детей в интернете.

Вовлечение в противоправную деятельность: злоумышленники могут предлагать легкий заработок: поработать курьером, принять деньги на банковскую карту, зарегистрировать на себя доменное имя, совершить противоправные физические действия в общественных местах и многое другое. Польстившись на такие легкие деньги, подросток, сам того не понимая, может стать элементом криминальной цепочки и соучастником киберпреступления.

Фишинг и мошенничество: злоумышленники могут обещать бесплатные бонусы или выигрыши в играх, заманивают переходами по ссылкам и выманивают личные данные. В таких ситуациях дети особенно уязвимы из-за природной любознательности и доверчивости.

Вредоносные программы: установка игр или скачивание файлов из небезопасных источников может привести к заражению устройства, краже личных данных и компрометации аккаунтов.

Нежелательный контент: случайно попав на сайты или в чаты с агрессивным, жестоким или несоответствующим возрасту контентом, ребенок может получить психологическую травму — особенно это актуально для школьников младших классов.

Общение с незнакомцами: за дружелюбным профилем в соцсети или игровом чате может скрываться злоумышленник. В целом дети и подростки склонны доверять собеседникам в сети, а совместные игры создают иллюзию сближения. Злоумышленники могут попытаться перевести общение в офлайн или вовлечь в небезопасные действия.

Чтобы снизить риски и защитить детей в киберпространстве, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско рекомендует родителям напомнить детям главные правила цифровой гигиены: никогда не передавать пароли, данные банковских карт и любую личную информацию в переписке или на незнакомых сайтах; не переходить по подозрительным ссылкам и не принимать «подарки» от незнакомцев в онлайн играх; устанавливать приложения и игры только из официальных магазинов, а также обязательно обсуждать с родителями любое общение с незнакомцами в сети и любые предложения встретиться офлайн. Также желательно использовать родительский контроль и фильтры контента для ограничения доступа к нежелательным материалам. Соблюдение этих мер поможет снизить риски и сделать онлайн пространство для детей более безопасным.