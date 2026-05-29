Traffic Inspector 3.0.2.924rev2: обновление OpenSSL до 3.6.1 и Suricata до 7.0.14

Компания «Смарт-Софт» сообщила о выходе ревизии 3.0.2.924rev2 многофункционального межсетевого экрана Traffic Inspector. Обновление направлено на повышение безопасности и стабильности работы системы за счет актуализации ключевых компонентов.

Ключевые изменения в ревизии 3.0.2.924rev2: обновление OpenSSL до версии 3.6.1. Криптографическая библиотека приведена к актуальному состоянию, закрыт ряд уязвимостей, включая высокоприоритетные; обновление Suricata IDS/IPS до версии 7.0.14. Движок обнаружения и предотвращения вторжений получил исправление критической уязвимости CVE-2026-22258, а также улучшения в обработке IPv6, работе с Unix-сокетами и вычислении хешей; экспериментальный ИИ-модуль анализа трафика. Добавлена возможность выявления потенциальных угроз на основе технологий искусственного интеллекта.

«Выпуск ревизии 924rev2 — это плановая работа по поддержанию актуальности компонентов Traffic Inspector. Мы следим за выходом обновлений OpenSSL и Suricata и оперативно интегрируем их в наш продукт, чтобы наши клиенты были защищены от известных уязвимостей. Продолжаем развивать продукт в соответствии с запросами рынка», — отметил Денис Корбаков, технический директор «Смарт-Софт».

Обновление доступно для всех пользователей Traffic Inspector с действующей подпиской на техническое обслуживание.