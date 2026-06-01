Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

«Аэрофлот» запустил биометрическую идентификацию пассажиров в Шереметьево и Пулково при прохождении предполётных процедур

Пассажиры «Аэрофлота» первыми в России прошли предполётные процедуры с помощью биометрии. Запуск и презентация новейших биометрических технологических решений, оборудования и сервисов состоялись сегодня утром, 1 июня 2026 г., в Москве.

Сервис биометрической идентификации «Мигом» с сегодняшнего дня доступен для пассажиров внутренних рейсов «Аэрофлота», вылетающих из Шереметьево и Пулково. С помощью биометрии путешественники могут без ожидания в очередях и без паспорта пройти контроль паспортных данных на предполётном досмотре, чтобы попасть в «чистую» зону.

Пассажиры программы «Аэрофлот Шаттл», путешествующие между Москвой и Санкт-Петербургом, могут также с помощью биометрии самостоятельно зарегистрироваться на рейс на специально оборудованных стойках в Шереметьево или Пулково и совершить посадку в самолёт.

«Запуск биометрического контроля в аэропорту — это вне сомнения важное событие для отечественной гражданской авиации. Наша отрасль за последние годы совершила технологический рывок, который значительно усовершенствует процесс наземного обслуживания пассажиров. Благодаря биометрии путь авиапутешественника в аэропорту стал проще и удобнее. Ключевые этапы предполётных процедур можно пройти быстро и самостоятельно без предъявления паспорта. Это еще раз показывает цифровое лидерство России и гражданской авиации нашей страны. В условиях ограничений со стороны недружественных стран наши специалисты за короткий срок не просто импортозаместили важнейшие для отрасли ИТ-решения, но и внедрили передовые инновационные технологии будущего - биометрию», — сказал генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Чтобы воспользоваться сервисом: убедитесь, что у вас оформлена подтверждённая биометрия в ГИС «Единая биометрическая система». На первоначальном этапе сервисом могут воспользоваться только совершеннолетние граждане РФ; приобретите билет на любой собственный рейс «Аэрофлота» по России, вылетающий из Шереметьево или Пулково; перейдите в раздел «Управление бронированием» на сайте или в приложении «Аэрофлота». Если услуга доступна для вашего рейса, в разделе появится плашка с предложением подключить биометрию; нажмите кнопку «Подключить» и перейдите в приложение «Госуслуги», чтобы дать согласие на использование биометрии; вернитесь в раздел «Управление бронированием». Если подключение выполнено успешно, в бронировании появится статус о подключении биометрии. Также подтверждение придёт на электронную почту, указанную при оформлении билета.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Эксперимент по использованию биометрии во время предполётных процедур в Шереметьево и Пулково продлится до 1 апреля 2027 г. В течение этого срока каждый пассажир программы «Аэрофлот Шаттл», который использовал биометрию, получит дополнительную 1 тыс. миль «Аэрофлот Бонус» за полёт. Начисление подарочных миль по акции возможно не более 4 раз в месяц.

После окончания эксперимента будет рассмотрена возможность масштабировать географию процедуры на другие российские аэропорты.

