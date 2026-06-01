Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

Innostage выпустила продукт AIDR для защиты корпоративного ИИ от взломов и утечек данных

Компания Innostage выпустила AIDR (Artificial Intelligence Detection & Response) – «Защита ИИ». Продукт для корпоративных больших языковых моделей (LLM) блокирует атаки на ИИ-сервисы, предотвращает утечки данных и встраивает контроль над ИИ в процессы информационной безопасности (ИБ). Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Корпоративные ИИ-сервисы все чаще используют в рабочих процессах: при подготовке документов, анализе данных, работе с кодом, внутренней аналитикой и клиентскими запросами. В таких сценариях для информационной безопасности важно контролировать не только доступ к ИИ-приложению, но и сам диалог с моделью: какие данные попадают в запрос, какие инструкции получает LLM и какой ответ возвращается пользователю.

При этом традиционные средства защиты не всегда дают детальную видимость того, что происходит внутри взаимодействия с моделью. Из-за этого у команды безопасности может появляться зона риска, которую сложно расследовать без отдельного контроля запросов, ответов и событий ИИ.

Innostage AIDR работает как прозрачный прокси между пользовательским ИИ-приложением и языковой моделью. Продукт фильтрует входящие запросы до передачи в LLM и блокирует попытки внедрения вредоносных инструкций в запрос к модели (prompt injection), а также обхода ограничений модели (jailbreak). Исходящие ответы проверяются на наличие персональных данных, коммерческой тайны, конфиденциальной и другой критичной информации. Дополнительно Innostage AIDR контролирует тематику, тональность и токсичность ответов. В сценариях разработки продукт помогает контролировать работу с LLM: выявляет и маскирует секреты в запросах, включая логины, пароли и токены, снижая риск их передачи в модель. События безопасности передаются в SIEM-систему с уровнем критичности.

«Когда компания внедряет ИИ в рабочие процессы, она создает новый контур работы с данными. Задача не в том, чтобы ограничить использование ИИ, а в том, чтобы дать команде безопасности понятные точки контроля там, где риск возникает в самом диалоге пользователя с моделью. AIDR помогает сделать этот контур управляемым для ИБ», – отметил Айдар Фатыхов, владелец продукта Innostage AIDR.

Для организаций, на которые распространяются требования ФСТЭК России, Innostage AIDR также может выступать технологической основой защиты ИИ-систем в части реализации мер по фильтрации и контролю входных и выходных данных, а также регистрации событий безопасности.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хакеры устроили своим жертвам демпинг. Ключи дешифровки продаются с огромными скидками, но это не отчаяние, а хитрый ход

Троян для Android, распознающий текст на изображениях, поумнел и научился английскому

Хакеры взломали и украли коды двух крупных разработчиков ИИ

Иранские хакеры начали новую кибершпионскую кампанию на четырех континентах

ОС iPhone позволяет незаметно захватывать аккаунты WhatsApp

Приватности не осталось. По приказу властей операторы будут передавать силовикам паспортные данные, адреса и геолокацию россиян

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще