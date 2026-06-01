Онлайн-коммуникация с незнакомцами и дипфейки как инструмент травли: «Лаборатория Касперского» рассказала об актуальных цифровых угрозах для детей

Онлайн-груминг остаётся одной из наиболее актуальных цифровых угроз для детей, а развитие генеративного ИИ создаёт новые риски, связанные с цифровой травлей и дипфейками. Такие выводы представлены в ежегодном отчёте «Лаборатории Касперского» «Взрослые и дети в интернете».

Чем чревато общение с незнакомцами. Согласно исследованию, 22% детей хотя бы раз за год общались в интернете с совершеннолетними незнакомыми людьми, причём среди подростков 15-17 лет этот показатель достигает 34%. При этом заметно выросла осведомлённость родителей о подобных контактах: если в 2024 г. о них знали 10% родителей, то в 2025 — уже 20%. Попытки установить доверительные отношения чаще предпринимались в отношении девочек, чем мальчиков (26% против 19%). Подобное общение может использоваться в рамках онлайн-груминга — попыток злоумышленников установить доверительные отношения с ребёнком для получения приватных фотографий или видео, организации встреч в реальной жизни, а также последующего шантажа или вовлечения в противоправную деятельность.

«Обучая детей осторожности в общении с незнакомцами в повседневной жизни, родителям важно обращать внимание и на аналогичные меры безопасности в интернете. Люди с плохими намерениями могут притворяться ровесниками ребёнка или заранее изучать информацию о нём в социальных сетях, чтобы быстрее войти в доверие. Поэтому важно объяснять детям, что не стоит добавлять в друзья незнакомцев, даже если общение кажется безопасным, а также пересылать личные фотографии, видео или другую конфиденциальную информацию. Если незнакомец просит сохранять общение в тайне, об этом, наоборот, следует рассказать родителям. Задача взрослых — создать такую атмосферу в семье, чтобы ребёнок не боялся сообщить о неприятной или опасной ситуации в интернете. Это один из наиболее эффективных способов профилактики подобных угроз», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского».

Новые технологии — новые угрозы. Наряду с традиционными рисками появляются и новые угрозы, связанные с развитием генеративного ИИ. Например, возникают новые формы цифровой травли с использованием дипфейков. По данным исследования «Лаборатории Касперского», 13% детей сталкивались с различными формами травли в интернете — от оскорбительных сообщений до распространения личной информации. Среди родителей, которым было известно о случаях кибербуллинга в отношении их детей, 14% сообщили об использовании поддельных изображений или видео.

Пока такие сценарии встречаются реже других форм кибербуллинга, о которых уже известно достаточно много, — оскорбительных комментариев, преследования или домогательств в интернете, однако развитие технологий генерации контента требует всё большего внимания к вопросам цифровой репутации. Фотографии, видео и другие материалы, опубликованные в сети, потенциально могут использоваться для создания дипфейков и других видов поддельного контента.

«Дети не всегда задумываются о последствиях своих действий в интернете, поэтому и сегодня остаются одной из самых уязвимых групп для злоумышленников. К сожалению, иногда онлайн-активность может приводить и к негативным результатам — от финансовых потерь из-за мошеннических схем до долгосрочного влияния на цифровую репутацию. Поэтому всё большее значение приобретает цифровая грамотность. Сегодня любой публичный контент может использоваться не только для общения, но и для создания поддельных изображений или видео с помощью технологий ИИ. В ближайшие годы эти тенденции, вероятно, будут только усиливаться. С одной стороны, будет расти роль нейросетей в создании контента, с которым взаимодействуют дети, включая материалы, которые могут вводить в заблуждение. С другой — злоумышленники будут всё активнее использовать социальную инженерию и инструменты ИИ, адаптируя свои сценарии под интересы и поведение подростков. Поэтому важно учить детей осознанно относиться к своему цифровому следу и понимать, что любой контент, размещённый в сети, потенциально может быть использован без их ведома», — сказал Михаил Гербер, коммерческий директор «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» рекомендует обучать детей: настраивать приватность в соцсетях и мессенджерах: скрывать свои посты и личную информацию от посторонних и тех, кому не доверяешь, даже если знаком лично; не выкладывать в сеть лишнее: номер школы, домашний адрес, личный телефон, адрес электронной почты, свои и чужие компрометирующие фото; для защиты аккаунтов от взлома придумывать сложные пароли, которые содержат минимум 12 знаков: большие и маленькие буквы, цифры, спецсимволы; включать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно; никому не говорить пароли, коды из SMS и всплывающих уведомлений, даже людям, которые представляются сотрудниками официальных организаций; не переходить по подозрительным ссылкам в почте, мессенджерах, соцсетях — даже если прислал знакомый; не скачивать файлы от незнакомцев в мессенджерах, особенно с расширением .apk.