Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность Кадры
|

От теории к практике: «Киберпротект» и Плехановский университет расширяют сотрудничество в области ИТ-образования

«Киберпротект», российский разработчик решений для резервного копирования и защиты данных, и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова объявили о расширении сотрудничества. Соглашение закрепляет намерения сторон развивать совместные образовательные инициативы, расширять участие представителей ИТ-отрасли в подготовке студентов и усиливать практическую составляющую обучения по ИТ-направлениям. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротект».

Партнерство реализуется в рамках инициативы Минцифры России по совершенствованию подготовки студентов ИТ-специальностей и направлено на повышение качества образования, развитие прикладных компетенций и укрепление взаимодействия между вузами и технологическими компаниями

В рамках нового формата сотрудничества стороны будут развивать образовательные проекты, ориентированные на формирование у студентов актуальных профессиональных навыков в области информационных технологий. Эксперты из числа инженеров «Киберпротекта» примут участие в преподавании профильных дисциплин, а также в разработке и актуализации образовательных программ с учетом современных требований ИТ-отрасли и практик информационной безопасности.

Отдельным направлением взаимодействия станет организация практической подготовки студентов ИТ-специальностей с их обязательным трудоустройством на период прохождения практики. Такой формат позволит обучающимся получить опыт работы с реальными задачами индустрии, а также современными технологиями и ИТ-решениями еще во время учёбы.

Сотрудничество «Киберпротекта» и РЭУ им. Г.В. Плеханова уже успешно развивается в рамках стратегического партнерства в сфере ИТ и информационной безопасности. Всего за год стороны реализовали множество совместных проектов и инициатив на уровне высшего и средне-специального образования.

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бэкапа

Так, преподаватели кафедры прикладной информатики и информационной безопасности Высшей школы кибертехнологий, математики и статистики РЭУ, педагоги Московского приборостроительного техникума, а также учащиеся вуза и техникума прошли интенсивы по технологиям и продуктам «Киберпротекта» — системе резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» и DLP-системе «Кибер Протего». Кроме того, эксперты компании приняли участие в актуализации рабочих программ дисциплин университета.

«Мы развиваем сотрудничество с РЭУ им. Г.В. Плеханова, настоящей кузницей кадров для экономики страны, и переходим от отдельных проектов к стратегическому партнёрству. За предыдущий год совместной работы мы не только познакомили педагогов и студентов с нашими продуктами, но и помогли актуализировать учебные программы, сделав их более прикладными и практикоориентированными. Новое соглашение закрепляет наше решение всесторонне вкладываться в подготовку ИТ-профессионалов и в тесной связке бизнес-вуз развивать реальные практические инструменты, которые качественно меняют подход к образованию», — сказад генеральный директор компании «Киберпротект» Алексей Бадаев.

«Расширение сотрудничества с компанией «Киберпротект» — это логичный шаг в рамках нашей системной работы по интеграции индустриальной экспертизы в образовательные программы. Включение специалистов-практиков в преподавание, стажировки с трудоустройством и постоянная актуализация учебных курсов под задачи лидеров ИТ-отрасли — это именно тот формат, который превращает университет в настоящую кузницу востребованных ИТ-кадров. Уверен, что наше партнерство с «Киберпротектом» станет примером эффективного взаимодействия бизнеса и высшей школы и послужит укреплению кадрового потенциала всей российской ИТ-сферы», — сказал ректор Плехановского университета Иван Лобанов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хакеры устроили своим жертвам демпинг. Ключи дешифровки продаются с огромными скидками, но это не отчаяние, а хитрый ход

Троян для Android, распознающий текст на изображениях, поумнел и научился английскому

Хакеры взломали и украли коды двух крупных разработчиков ИИ

Иранские хакеры начали новую кибершпионскую кампанию на четырех континентах

ОС iPhone позволяет незаметно захватывать аккаунты WhatsApp

Приватности не осталось. По приказу властей операторы будут передавать силовикам паспортные данные, адреса и геолокацию россиян

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще