Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Oxygen стал провайдером технологий «АйТи Бастион»

Разработчик «АйТи Бастион» объявил о расширении партнёрской программы MSSP (англ. Managed Security Service Provider — поставщик услуг по управлению безопасностью): к ней присоединился ещё один участник — провайдер Oxygen. Компания получила право распространять PAM-систему СКДПУ НТ как сервис и предоставлять заказчикам услуги контроля привилегированного доступа на базе собственной облачной инфраструктуры.

Сервисная модель будет реализована компанией «АйТи Бастион» в рамках недавно анонсированной партнёрской программы. Она даёт организациям возможность выстраивать контроль привилегированного доступа без лицензии PAM-системы на балансе и без собственных ИБ-специалистов — эти задачи передаются сертифицированному провайдеру.

В рамках партнёрства заказчики Oxygen получат доступ к полному функционалу СКДПУ НТ без капитальных затрат на лицензию и без необходимости содержать профильных специалистов в штате. Провайдер возьмёт на себя весь цикл работы с PAM-системой: от её настройки до расследования инцидентов. Подписка уже доступна для оформления на срок от одного месяца. Это позволит использовать СКДПУ НТ как для долгосрочной эксплуатации, так и для точечных задач в рамках небольших проектов.

«Мы рассчитывали, что сервисная модель будет востребована, но интерес партнёров оказался выше наших ожиданий. Oxygen — уже второй провайдер в нашей сети MSSP-партнёров, и это не случайно: компании с сильной ИБ-экспертизой видят в PAM-as-a-Service реальный рыночный продукт, а не эксперимент», — сказал генеральный директор «АйТи Бастион» Сергей Бочкарёв.

«PAM уже можно смело назвать базовым решением для команд, которые всерьез думают о безопасности бизнеса. С «АйТи Бастион» мы запустили PAM-as-a-Service, который разворачивается в любой инфраструктуре, — от нашего аттестованного облака до приватных сред, разработанных под специфику бизнеса или требования регулятора. Так мы усиливаем ИБ-команды в самом уязвимом месте — на уровне привилегированных пользователей», — отметил директор по информационной безопасности Oxygen Кирилл Орлов.

