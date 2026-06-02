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Продукты Cicada8 дополнили портфель ИБ-решений дистрибьютора Proway

Компания Proway, российский дистрибьютор ИТ-оборудования и решений в сфере информационной безопасности, заключила соглашение с Cicada8, разработчиком решений по управлению уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени. Сотрудничество направлено на усиление продуктового портфеля Proway и продвижение решений Cicada8. Дистрибьютор сможет предложить своим партнерам еще больше российских систем для борьбы с киберугрозами. Об этом CNews сообщили представители Cicada8.

Линейка решений Cicada8 ориентирована на трансформацию подходов к кибербезопасности – уход от точечного решения проблем к автоматизации процесса управления уязвимостями. Вендор предлагает продукты для анализа внутреннего и внешнего периметра компаний, а также управления защитой бренда.

Партнерам Proway будет доступна линейка решений вендора – платформа Cicada8 CyberRating для оценки уровня кибербезопасности контрагентов, партнеров и дочерних организаций, а также решения класса ETM (External Threat Management), VM (Vulnerability Management) и платформа Cicada8 Dependency Firewall для контроля безопасности компонентов разрабатываемого ПО.

Экосистема решений вендора адаптирована под задачи крупного бизнеса с высоким уровнем цифровизации, включающего такие критические отрасли как медицина, телеком и др.

«Сегодня контроль за внешними и внутренними ИТ-активами компании – вызов для бизнеса. Особенно, если у него большая и распределенная инфраструктура. Решения Cicada8 помогают со сканированием и инвентаризацией ИТ-активов, мониторингом безопасности и защитой от утечек. Для наших партнеров – это не просто новый инструмент, а возможность закрыть больший спектр задач заказчиков», – сказал директор по развитию бизнеса департамента Proway Security Тимур Багиров.

«Партнерство с Proway — важный шаг в расширении доступности решений Cicada8 на российском рынке. Помимо взаимодействия с широкой сетью федеральных интеграторов мы получаем прямой доступ и к региональной партнерской сети. Наши технологии станут доступнее заказчикам по всей стране, что будет способствовать росту уровня зрелости киберзащиты российских компаний и помогать им быстрее реагировать на актуальные угрозы», – сказал Тимур Бигулов, руководитель направления по работе с партнерами Cicada8.

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