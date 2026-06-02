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«СерчИнформ» и Южный федеральный университет заключили соглашение о партнерстве

Компания «СерчИнформ», российский разработчик средств защиты информации, и Южный федеральный университет заключили соглашение о сотрудничестве. Цель соглашения – содействие реализации программ высшего образования в областях ИБ, ИТ и искусственного интеллекта, повышение их практико-ориентированности, подготовка востребованных и квалифицированных ИБ-специалистов, владеющих в том числе инструментами на основе ИИ. Об этом CNews сообщили предствители «СерчИнформ».

Взаимодействие российских ИТ- и ИБ-компаний с учебными заведениями предусмотрено постановлением Правительства России № 1949 от 28.11.2025.

В рамках сотрудничества планируется разработка и преподавание специалистами «СерчИнформ» учебных дисциплин в области ИБ, организация оплачиваемых практик и стажировок студентов старших курсов на базе департамента разработки «СерчИнформ». Специалисты «СерчИнформ» уже приступили к разработке рабочей программы практико-ориентированной дисциплины «Предотвращение утечек конфиденциальной информации».

«Партнерство с Южным федеральным университетом позволит нам поделиться многолетним опытом защиты организаций от угроз ИБ, выявления, предотвращения и расследования инцидентов с использованием современных российских инструментов. Уверены, что это поможет будущим ИБ-специалистам освоить ценные на рынке труда компетенции, а компаниям и учреждениям – в скором времени получить кадры, готовые к выполнению широкого спектра ИБ-задач», – сказал Сергей Ожегов, генеральный директор «СерчИнформ».

В рамках сотрудничества также будет реализована поддержка программы подготовки топ-специалистов «ИИ в кибербезопасности», реализуемой в ЮФУ. Программа входит в федеральную инициативу «Топ-ИИ» и направлена на формирование нового поколения экспертов, способных применять технологии искусственного интеллекта для решения задач защиты информации.

«Участие ведущих российских компаний в сфере ИБ в подготовке студентов дает нам возможность выпускать специалистов, полностью готовых к работе в любых организациях. Сотрудничество с «СерчИнформ» поможет нам дать студентам ИБ-направлений, в том числе нашей программы «ИИ в кибербезопасности», прикладные навыки работы с современными инструментами защиты информации, а будущим разработчикам – опыт работы над созданием востребованных программных продуктов», – сказал Александр Трофимчук, проректор по цифровой трансформации Южного федерального университета.

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