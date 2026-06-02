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VisionLabs внедрила систему распознавания возгораний, оружия и драк в офисах МТС

МТС и разработчик технологий компьютерного зрения VisionLabs внедрили в офисах и на других объектах МТС Luna Scanner — комплексную систему распознавания угроз, разработанную на базе инфраструктуры MWS Cloud. Компании продолжают развивать сотрудничество в области разработки систем безопасности на основе ИИ: ранее Luna Scanner была запущена в концертном зале «МТС Live Холл».

На текущий момент в офисах МТС работает более 50 камер с умными детекторами, которые определяют чрезвычайные ситуации и аномальное поведение. Система получает информацию с камер, установленных на всей территории офиса, и выявляет потенциально опасное поведение и ситуации: распознаёт задымления и возгорания, драки и оружие.

В тестовых условиях, приближенных к реальным, детектор драк показал точность и полноту 98%, а детектор оружия — 92%. При этом оружие и драки — одни из самых сложных сценариев для детектирования.

Система построена на базе российского ПО и полностью импортонезависима. Решение анализирует видеопоток в реальном времени и может работать с неограниченным числом камер.

Luna Scanner подходит для мониторинга любых общественных пространств, включая образовательные учреждения и торговые центры. Набор детекторов, входящих в систему, можно менять в зависимости от специфики пространства. К примеру, к выявлению драк и оружия добавить детекцию оставленных предметов, лежащих людей и поднятых рук.

Интерфейс для службы безопасности выглядит, как интерфейс обычной системы видеонаблюдения, только Luna Scanner самостоятельно определяет угрозы и присылает уведомления о подозрительных предметах и поведении.

«Мы прогнозируем рост спроса на систему Luna Scanner в рамках глобального тренда на системы для поддержки принятия решений. Luna Scanner — не замена охранников, а ассистент для них: технологии компьютерного зрения и видеоаналитика на базе ИИ позволяют мониторить все пространства в режиме реального времени и исключают ошибки, связанные с человеческим фактором. В результате служба безопасности получает полную информацию, на основе которой может принимать решения», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

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