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«Яндекс» выпустил бесплатный курс по защите от ИИ-мошенничества

«Яндекс» объявил о запуске бесплатного онлайн-курса, посвящённого ИИ-технологиям в кибербезопасности. Он предназначен для всех, кто хочет научиться защищать себя от дипфейков и других современных видов цифрового мошенничества. Заниматься можно где угодно в любое время — курс уже доступен на платформе «Яндекс Практикума».

Основная часть курса посвящена защите от мошеннических схем, в которых используется сгенерированный контент. Слушатели узнают, как злоумышленники используют генеративные нейросети в своих целях и научатся распознавать дипфейки — поддельные видео, картинки или аудиозаписи, на которых происходит то, чего никогда не было в реальности. Эту технологию нередко применяют мошенники — они подделывают голос или изображение человека, чтобы затем манипулировать его близкими.

Кроме того, в ходе занятий слушатели узнают об основных способах защиты в цифровой среде — от настроек личных аккаунтов пользователя до систем на базе ИИ, которые помогают компаниям отражать серьёзные кибератаки. Также курс рассказывает, какие инструменты на базе ИИ применяются для защиты пользователей: например, помогают блокировать спам или нежелательные звонки, выявлять подозрительную активность в цифровых сервисах и отслеживать фишинговые сайты.

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Авторами курса стали эксперты «Яндекса» в области искусственного интеллекта и кибербезопасности. Помимо основной программы в курс входят короткие видеоуроки директора по информационной безопасности в «Яндексе» Александра Каледы. Он расскажет о популярных схемах мошенничества с применением ИИ и способах защиты от них, принципах ответственного поведения в сети и правиле «нулевого доверия». Уроки также доступны на платформе «Промптхаб».

Курс состоит из 4 модулей — изучение каждого из них займёт около часа. Если в процессе обучения возникнут сложности, разобраться помогут ИИ-подсказки от «Практикума»: они объяснят непонятные термины простыми словами и подготовят краткий пересказ урока. Для тех, кто только начинает работать с ИИ, предусмотрен вводный блок — он расскажет о ключевых возможностях нейросетей и предложит советы по их применению в рабочих и личных задачах. После прохождения курса слушатели смогут пройти тест, чтобы проверить знания. Также каждый участник получит чеклист по цифровой безопасности.

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