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Фиктивные звонки и сообщения с ИИ вошли в число главных цифровых угроз для россиян

Сервис по поиску работы «Работа.ру» и комплекс сервисов информационной безопасности «Контур.Эгида» (входит в экосистему для бизнеса «Контур») провели исследование и выяснили, каких цифровых угроз россияне опасаются больше всего, какие последствия киберинцидентов считают наиболее чувствительными и насколько вероятна встреча с ними в ближайший год. В исследовании приняли участие более 3200 пользователей из всех регионов России. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Согласно результатам опроса, самой реалистичной цифровой угрозой для россиян стала утечка персональных данных — ее отметили 57% респондентов. На втором месте оказалось мошенничество от лица банка, коллеги или руководителя — 45%. Еще 41% опасаются заражения устройств вредоносным ПО.

Заметная часть опрошенных воспринимает угрозой использование искусственного интеллекта в мошеннических схемах. Так, 39% респондентов считают реалистичными фейковые сообщения или звонки с использованием ИИ.

Также в числе наиболее вероятных угроз россияне назвали: взлом личной почты (38%); кражу аккаунта в мессенджере (34%); утечку фото, документов или личных файлов из облака (33%); слежку через рабочие сервисы и устройства (31%); взлом рабочего аккаунта (28%); доступ посторонних к рабочей переписке (22%).

Самым чувствительным последствием киберинцидента россияне назвали потерю денег — этот вариант выбрали 68% участников исследования. Для половины опрошенных серьезной проблемой стало бы использование их персональных данных без согласия.

Треть респондентов опасаются потери доступа к важным аккаунтам (34%) и раскрытия личной информации (33%). Еще 27% назвали наиболее болезненными последствиями стресс и ощущение потери контроля, а также возможные проблемы на работе.

Отдельно участники исследования отметили наиболее уязвимые цифровые сервисы и аккаунты. Чаще всего россияне называли мессенджеры и социальные сети — по 49%. Многие считают уязвимыми государственные сервисы (46%) и банковские приложения (45%).

Среди персональных цифровых сервисов участники исследования выделяли личную почту (38%) и облачные хранилища (22%). Рабочую почту потенциально уязвимой считают 17% опрошенных, корпоративные системы — 14%. При этом только 9% респондентов заявили, что не считают какие-либо цифровые сервисы уязвимыми.

Денис Попов, эксперт по кибербезопасности «Работа.ру»: «Цифровая грамотность на работе — базовая защита от финансовых и репутационных потерь. Чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно соблюдать несколько простых правил: используйте разные и сложные пароли для рабочих и личных аккаунтов, включайте двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно, и никогда не переходите по ссылкам из подозрительных писем, даже если они пришли якобы от коллег или начальника. Кроме того, не храните рабочие документы в личных облаках и мессенджерах, а о любых странных запросах на переводы или доступ к данным сразу сообщайте в службу безопасности. Эти привычки занимают всего минуту, но могут спасти компанию от утечки данных, а вас — от стресса и потери денег».

Почти половина россиян допускают, что могут столкнуться с киберинцидентом уже в ближайший год. Так, 26% считают это очень вероятным, еще 20% — скорее вероятным. При этом треть опрошенных затруднились оценить вероятность подобных событий.

Юрий Драченин, эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды» и Staffcop: «Люди все чаще воспринимают киберриски как часть повседневной жизни. Если раньше цифровые угрозы ассоциировались в основном с вирусами или сложными хакерскими атаками, то сегодня в центре внимания оказываются утечки данных, мошенничество и потеря контроля над личными аккаунтами. Во многом это связано с тем, что цифровые сервисы стали частью практически всех жизненных процессов: от работы и финансов до общения и хранения личной информации. При этом базовые правила кибергигиены по-прежнему остаются одним из главных способов снизить риски. Безопасность начинается с самого человека — важно учиться защищать не только свои аккаунты и устройства, но и обращать внимание на цифровую безопасность близких, коллег и окружающих».

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