ГКС подтвердила совместимость решения ShelterM с «Ред ОС М»

Российская компания ГКС подтвердила совместимость мобильного решения ShelterM с операционной системой «Ред ОС М». Интеграция расширяет возможности использования решения в корпоративной мобильной среде и обеспечивает его применение на объектах с повышенными требованиями к информационной безопасности. Об этом CNews сообщил представитель ГКС.

ShelterM – мобильный компонент программно-аппаратного комплекса Shelter (запись о внесении реестр российского ПО №28876), предназначенного для мониторинга промышленной безопасности на предприятии. Решение обеспечивает в контроль состояния персонала и параметров окружающей среды режиме реального времени, позволяя оперативно реагировать на потенциально опасные ситуации.

В основе экосистемы лежит программное обеспечение Shelter, объединяющее процессы мониторинга и контроля в единый цифровой контур. Система выполняет функции газоаналитического контроля, отслеживания перемещения и экстренного оповещения персонала, а также мониторинга физиологических показателей сотрудников, включая пульс, температуру и положение. Также Shelter может быть расширен модулями видеофиксации.

Программное обеспечение выступает единым центром принятия решений: анализирует данные с оборудования, прогнозирует развитие нештатных ситуаций и автоматически инициирует защитные сценарии. Использование ShelterM на базе «Ред ОС М» позволяет обеспечить защищенную мобильную среду без зависимости от иностранных сервисов, что особенно актуально для предприятий промышленного сектора и критической инфраструктуры.

«Ред ОС М» – российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт» (внесена в реестр отечественного ПО №19638). «Ред ОС М» поддерживает работу отечественных СЗИ и не содержит сервисов Google. Установка приложений в «Ред ОС М» происходит через предустановленный маркет RuStore. Также «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве 2 режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.