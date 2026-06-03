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МТС и «Циан» объединяют усилия в борьбе с телефонным мошенничеством

МТС и «Циан» договорились о стратегическом сотрудничестве в области противодействия телефонному мошенничеству (антифрод). Партнёрство позволит использовать технологические возможности МТС для защиты пользователей платформы от раздражающих и потенциально опасных звонков.

В рамках договоренностей МТС предоставляет «Циану» набор решений на базе технологий Big Data «МТС Скоринг» для защиты клиентов от спам-звонков. В категорию нежелательных входят нецелевые вызовы с виртуальных, одноразовых или подменных номеров.

Каждый входящий звонок пользователю платформы проверяется по этим критериям в реальном времени, и в зависимости от полученного скорингового балла система принимает решение пропустить звонок или заблокировать его.

Проблема нежелательных звонков особенно актуальна для пользователей платформ недвижимости. Партнёрство позволяет использовать технологические возможности МТС для защиты пользователей, обеспечивая комфортный выбор недвижимости.

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«Антифрод-модели МТС ежедневно анализируют десятки миллионов вызовов, выявляя номера с аномальным поведением. Партнерство с «Цианом» в борьбе с мошенниками — пример того, как технологии телекоммуникационной компании защищают клиентов ведущих цифровых сервисов. Решение МТС позволит повысить доверие пользователей к онлайн-сделкам на цифровой платформе операций с недвижимостью», — сказал вице-президент по корпоративному бизнесу МТC Олег Алдошин.

«Пользователи, которые размещают объявления о продаже или ищут квартиру, нередко сталкиваются с волной нежелательных звонков. Вместе с МТС мы хотим улучшить опыт наших клиентов — дать им возможность выбирать жильё без дополнительного давления. Партнерство позволит нам эффективно противодействовать телефонному мошенничеству и укрепить доверие к цифровым платформам», — отметил генеральный директор «Циана» Дмитрий Григорьев.

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