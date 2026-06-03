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Риск утечки данных – главный барьер для внедрения генеративного ИИ в бизнесе

Около 40% ИT и ИБ-специалистов российских компаний отметили, что используют гибридный подход, когда ИИ выступает в роли аналитика и ассистента, а человек утверждает или корректирует его предложения. Но даже в таком формате главным барьером для повсеместного внедрения ИИ 42,5% респондентов из числа тех, кто пока не применяет данные технологии в рабочей среде, назвали ключевым риском утечки данных. Таковы данные совместного исследования системного интегратора УЦСБ и ГК «Солар», в котором приняли участие 102 компании из сферы телекоммуникаций, промышленности, финансов, госсектора, энергетики, транспорта, логистики, торговли, медицины и строительства. Об этом CNews сообщили представители УЦСБ.

Российские компании активно интегрируют искусственный интеллект в повседневные бизнес-процессы, но делают это крайне осторожно. 59,6% российских компаний уже используют различные формы искусственного интеллекта в своей деятельности, почти треть организаций (33,3%) уже перешли к работе с современными генеративными моделями (LLM) и их комбинациями. При этом 32,3% не применяют ИИ, но активно изучают возможности или планируют внедрение в ближайшее время. Полностью автоматизированные решения на базе ИИ применяют лишь 3% респондентов.

Среди компаний, которые пока не используют ИИ, основной причиной отказа названы высокие риски безопасности и конфиденциальности данных (утечка кода, коммерческой информации) — 42,5% ответов. На втором месте — нехватка компетенций внутри компании (35% ответов). При этом треть респондентов (32,5%) указали на отсутствие понятных и экономически обоснованных сценариев применения ИИ в их бизнесе. Высокая стоимость внедрения (20%) и регуляторная неопределенность (25%) играют менее критичную роль.

«Компании видят высокий потенциал в ИИ, но хотят четко понимать, как не потерять данные и контроль, — особенно когда генеративные модели начинают использовать в разработке и других бизнес-процессах. Сегодня бизнес остро нуждается в обучении сотрудников и внутренних политиках AI Security. Рынок созрел для управляемого использования генеративных моделей, и ждет от вендоров и интеграторов, методик внедрения с гарантиями безопасности», — отметил Евгений Тодышев, руководитель направления безопасной разработки в УЦСБ.

«Опасения бизнеса в отношении генеративного ИИ оправданы. Так, только в 2025 г. в 30 раз вырос объем трафик в публичные большие языковые модели, при только 25% компаний разработали политики ИБ для регулирования работы сотрудников с ИИ. Искусственный интеллект – это один из ключевых драйверов технологического сектора, поэтому мы учитываем позицию скептиков и развиваем решения, на которые формируется спрос. В первую очередь это защита от последствий использования ИИ: предотвращение утечек данных, анализ исходящего и входящего ИИ-трафика, анализ кода, написанного ИИ, обеспечение РБПО. Второе направление защита самого ИИ от нарушителя: отравления данных и промпт-инъекций. Третье – это защита от атакующего ИИ через меры и решения по предотвращению атак и автоматизацию сценариев реагирования», — сказал Иван Вассунов, директор Центра технологий кибербезопасности ГК «Солар».

Методология

Дата проведения: весна 2026 г.

Объем выборки: 102 компании.

Отрасли: телекоммуникации и связь (23,5%), промышленность и производство (18,6%), госсектор (11,8%), финансы и банки (9,8%), а также энергетика, транспорт, логистика, торговля, медицина, строительство.

Влияние на ИТ-решения: 54,9% респондентов влияют на выбор ИТ-решений или принимают финальные решения, еще 43,1% являются непосредственными пользователями.

Размер бизнеса: малый (до 100 сотрудников) — 22,5%, средний (100–500) — 26,5%, крупный (500–2000) — 25,5%, enterprise (свыше 2000) — 25,5%.

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