Компания Kraftway получила патент на изобретение аппаратного блока для криптографической обработки сетевых пакетов

Kraftway, российская производственно-инжиниринговая компания, получила патент на изобретение устройства для криптографической обработки сетевых пакетов. Патент зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности за № 2861844. Об этом CNews сообщили представители компании Kraftway.

Это первый патент, полученный за разработку инновационных технологий в рамках проекта по созданию собственного сетевого контроллера Kraftway, выпущенного в сентябре 2025 г. В настоящее время на регистрации находятся еще две патентные заявки Kraftway на технологию фильтрации и подсистему безопасности.

Изобретение представляет собой сложнофункциональный блок, реализованный на кристалле интегральной схемы и предназначенный для обработки зашифрованных и незашифрованных сетевых пакетов. Он может быть использован для аппаратного ускорения криптографических преобразований в устройствах обработки сетевого трафика, таких как VPN-шлюзы, маршрутизаторы и криптоускорители.

Имеющиеся на рынке известные решения иностранных компаний не обеспечивают аппаратную обработку полного цикла протокола ESP (Encapsulating Security Payload) и не поддерживают российские стандарты, а их российские аналоги либо требуют установку сертификатов в открытой сети, либо недостаточно производительны и не поддерживают высокопроизводительные вычисления с одновременной обработкой высокоскоростного сетевого трафика.

Технология Kraftway реализует высокоскоростное аппаратное криптопреобразование пакетов протоколов ESP и AH (Authenticated Header) в соответствии с российскими стандартами ГОСТ Р 34.12-2015 (Кузнечик) и ГОСТ Р 1323565.1.026-2019 (режим MGM). Помимо этого, технология поддерживает аппаратную классификацию пакетов по наборам различных признаков с помощью аппаратного блока высокопроизводительного параллельного поиска, а также применение заранее заданных политик безопасности SPD (Security Policy Database). За счет формирования контура безопасности внутри микросхемы сетевого контроллера и изоляции операций криптопреобразования от основного процессора существенно повышается уровень безопасности всей системы и высвобождаются вычислительные мощности хоста.

Безусловными преимуществами новой технологии является независимость от программных реализаций, вызывающих высокую нагрузку на центральный процессор, поддержка российских стандартов шифрования, высокая пропускная способность (до 40 Гбит/с), энергоэффективность на уровне мировых аналогов и адекватная стоимость. Применение сетевого контроллера, оснащенного аппаратным модулем криптографической обработки сетевых пакетов, дает возможность устанавливать в серверном оборудовании более экономичные процессоры с меньшей вычислительной мощностью при сохранении высокого уровня производительности и безопасности. Это снижает как энергозатраты, так и общие расходы на оборудование.

«Инновации в разработке микросхем являются фундаментальным двигателем технологического прогресса и определяют будущее нашей отрасли, — отметил Ренат Юсупов, старший вице-президент Kraftway. — Предложенные Kraftway новаторские решения, защищенные патентом на изобретение, обеспечивают кардинальное повышение уровня безопасности систем в соответствии с принятыми в России стандартами, а также рост производительности за счет оптимизации использования ресурсов центрального процессора. Таким образом, отечественные разработки микроэлектроники служат надежной гарантией безопасности и суверенитета национальной инфраструктуры».