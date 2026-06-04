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«МегаФон» и «Циан» договорились о сотрудничестве в сфере защиты клиентов

Телеком-оператор «МегаФон» и платформа операций с недвижимостью «Циан» объявили о сотрудничестве в области противодействия телефонному мошенничеству. Соглашение подписали генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и генеральный директор «Циана» Дмитрий Григорьев.

Ключевая задача совместной работы — обезопасить пользователей от потенциально мошеннических звонков, а также схем, связанных с социальной инженерией. «Циан» предоставит оператору обезличенные данные о триггерных событиях: паттерны мошеннических звонков, география угроз, временные пики активности. «МегаФон», в свою очередь, на базе этой информации, больших данных и собственной экспертизы разработает кастомное решение по защите клиентов. Такой подход позволит адаптировать защитные механизмы под специфику рынка недвижимости — в отличие от универсальных фильтров, система будет учитывать поведенческие маркеры, характерные для пользователей платформы.

Параллельно с вопросами безопасности стороны работают над интеграцией современных методов авторизации, которые обеспечат бесшовный и максимально безопасный вход в экосистему «Циан».

Компании договорились о внедрении инструментов искусственного интеллекта для оптимизации коммуникации с клиентами. Использование интеллектуальных систем поддержки и аналитики позволит автоматизировать рутинные задачи, ускорить обработку запросов и персонализировать сервис.

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«Проблема нежелательных звонков актуальна для пользователей цифровых платформ. Сотрудничество с «Цианом» позволит выйти на новый уровень защиты наших абонентов. Наша цель — не просто реагировать на угрозы, а предотвращать их, создавая бесшовную среду, где клиент может спокойно пользоваться услугами. А совместная работа над системами авторизации и внедрение искусственного интеллекта сделают цифровое пространство более прозрачным и безопасным», — сказал генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

«Безопасность пользователей всегда была для нас в приоритете. Системное сотрудничество с «МегаФоном» открывает новые возможности для внедрения передовых телеком-технологий в нашу экосистему, что повысит уровень защиты и удобство платформы для миллионов пользователей», — отметил генеральный директор «Циана» Дмитрий Григорьев.

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