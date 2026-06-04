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«Руцентр» выпускает на рынок собственный сервис защиты от кибератак с интеллектуальной фильтрацией

Компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» запускает новую версию хостинг-платформы со встроенной защитой от кибератак уровня L7. Решение является собственной разработкой «Руцентра» и будет интегрировано во всю продуктовую линейку виртуального хостинга. Об этом CNews сообщили представители «Руцентра».

Обновление затронет более 50 тыс. активных клиентов из сегмента крупного и среднего бизнеса и порядка 150 тыс. сайтов, размещенных на хостинговой платформе компании.

Разработка «Руцентра» устанавливает новые стандарты безопасности на рынке хостинга. В основе решения — инфраструктурная архитектура с технологией интеллектуальной фильтрации трафика, которая сфокусирована на самом сложном классе атак уровня L7. Технология обеспечивает расширенную защиту с автоматической блокировкой SQL-инъекций, межсайтового скриптинга (XSS), подделки запросов (CSRF) и ботнетов.

Вся фильтрация трафика будет происходить в контуре «Руцентра», а не на мощностях владельцев сайтов. Если атаки на сетевом (L3) и транспортном (L4) уровнях традиционно отражаются силами операторов связи, то прикладной уровень (L7) обрабатывается на собственном серверном и сетевом оборудовании «Руцентра». Кроме того, защиту уровня L7 хостинг-провайдеры обычно предлагают в качестве дополнительной услуги, а «Руцентр» интегрирует во всю линейку услуг виртуального хостинга на базовом уровне.

С новой технологией «Руцентра» даже в экстренной ситуации сайт будет оставаться доступным без необходимости приобретения дополнительных сервисов и привлечения внешних специалистов. Подключение защиты осуществляется на уровне балансировщиков трафика — без перерыва в работе сайтов и почты. При DDoS-атаке владельцу онлайн-ресурса не потребуется менять настройки домена или хостинга: балансировщики автоматически перенаправляют трафик на очистку.

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«Традиционная модель, когда безопасный хостинг собирается из разрозненных опций, себя исчерпала. Клиент не должен быть экспертом по DDoS, WAF и бэкапам, чтобы защитить свой онлайн-проект, при этом под атаки сегодня попадают абсолютно все. Новая версия платформы «Руцентра» предлагает комплексную защиту всех уровней, от сетевого до прикладного, как единый стандарт. Это именно то, что мы называем безопасным хостингом по умолчанию — провайдер берет на себя фильтрацию трафика, а клиент получает гарантию, что его сайт будет работать даже во время массированной атаки», — сказал Валентин Бостанов, руководитель департамента хостинга «Руцентра».

Новая тарифная линейка доступна для заказа с 4 июня 2026 г. А для всех действующих клиентов «Руцентра» автоматический переход на новую платформу безопасного хостинга состоится 18 июня 2026 г. При этом стоимость услуг уже оплаченного срока не изменится, новая тарификация применится только при очередном продлении услуги.

«Руцентр» входит в число крупнейших российских хостинг-провайдеров, имеет лицензии ФСТЭК на техническую защиту конфиденциальной информации и лицензию ФСБ в области шифрования. Компания предоставляет услуги защищенного хостинга ФЗ-152 и хостинга для госсистем. Запуск нового сервиса становится очередным шагом компании по усилению продуктового портфеля в области информационной безопасности.

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