UserGate совместно c Merlion запустил постоянный демостенд UserGate NGFW для тестирования сценариев кибербезопасности

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности объявляет о расширении возможностей для партнеров и заказчиков. Совместно с техническим центром компании Merlion вендор запустил постоянно действующую программу демонстрации и тестирования своего флагманского решения UserGate NGFW (uNGFW). Интерес к открытой демонстрации на демостенде проявило более сотни участников. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Теперь ИТ-специалисты, архитекторы безопасности и руководители профильных подразделений могут в любое время получить удаленный доступ к «живой» системе. Это позволяет провести глубокое знакомство с функционалом межсетевого экрана следующего поколения и проверить технические гипотезы в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации.

«Мы создавали этот демостенд не как витрину, а как полноценный инженерный полигон для решения реальных задач бизнеса. В тандеме с экспертами Merlion мы даем заказчикам возможность не на словах, а на деле проверить ключевые сценарии — от бесшовной интеграции в текущий ИТ-ландшафт и тонкой настройки кластеризации до глубокой инспекции зашифрованного трафика на нашем собственном движке. Особый акцент мы делаем на практической реализации архитектуры сетевого доверия. Такой подход позволяет партнерам заранее отработать все нюансы администрирования, минимизировать риски и быть абсолютно уверенными в том, что UserGate NGFW идеально впишется в инфраструктуру заказчика», — сказала Наталья Зенина, директор по работе с партнерами UserGate.

«Переход на новое ИБ-решение — это всегда вызов для заказчика, и наш постоянно действующий стенд создан, чтобы минимизировать эти риски. Успех формата подтверждается результатами всего за первый месяц: более 100 участников открытой демонстрации, 24 компании с подтвержденным бизнес-потенциалом, восемь московских заказчиков, готовых к пилотам с нашей экспертной поддержкой, и первые индивидуальные демо от региональных партнеров. Стенд доказал свою эффективность: он позволяет ИТ-специалистам заранее отработать нюансы управления UserGate NGFW, а бизнесу — получить прозрачную картину внедрения», — сказала Елена Табакова, руководитель направления инфраструктурного ПО и защиты данных компании Merlion.

Предоставление открытого доступа к демостенду через инфраструктуру Merlion подчеркивает приверженность компании UserGate принципам прозрачности и готовности подтверждать заявленные характеристики продукта на практике. Технический центр Merlion, в свою очередь, обеспечивает полную экспертную поддержку при пилотировании и проверке совместимости отечественного ПО.