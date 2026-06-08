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«Медицинская Компания Доктор рядом» повысила безопасность доступа к ИТ-системам с помощью Indeed AM

Многопрофильная медицинская компания «Медицинская Компания Доктор рядом» (ООО «МК Доктор рядом») внедрила программный комплекс Indeed Access Manager (Indeed AM) для многофакторной аутентификации «Индид» – российского разработчика решений в области защиты айдентити. Применение продукта позволило усилить защиту корпоративных данных и обеспечило безопасность информационных систем от несанкционированного доступа. Об этом CNews сообщил представитель «Индид».

Компания «МК Доктор рядом» предоставляет широкий спектр услуг, в том числе и дистанционных цифровых сервисов для оказания медицинской помощи населению. С ростом количества высокотехнологичных процессов для компании становится все более актуальным вопрос безопасного контроля и управления доступом к ИТ-инфраструктуре.

Внедрение Indeed Access Manager помогло «МК Доктор рядом» создать централизованную систему усиленной аутентификации при локальном или удаленном доступе сотрудников к критически важным ресурсам. В частности, применение программного комплекса обеспечивает единую процедуру проверки подлинности всех пользователей. Это позволяет свести к минимуму риски несанкционированного доступа и повышает общую безопасность корпоративных данных.

Кроме этого, благодаря встроенным в Indeed AM инструментам автоматизации, компания «МК Доктор рядом» смогла существенно снизить нагрузку на ИТ-администраторов, ускорив создание и упростив обновление учетных записей. Преднастроенные в системе правила исключают вероятность возникновения ошибок от ручного ввода данных. Все права доступа назначаются в соответствии с политиками безопасности компании.

Продукт Indeed AM поддерживает множество методов аутентификации, включая одноразовые пароли и push-уведомления, которые отправляются в мобильном приложении Indeed Key.

«Внедрение Indeed Access Manager стало частью стратегии информационной безопасности ООО "МК Доктор Рядом", в рамках которой реализуется комплексная и усиленная защита корпоративных данных от актуальных киберугроз. Опыт использования Indeed AM показал, что данное решение в полной мере соответствует высоким стандартам информационной безопасности, принятым в нашей компании, и всем регуляторным требованиям. Продукт обеспечивает надежный и безопасный доступ пользователей к внутренним ИТ-системам компании, позволяет нашим сотрудникам использовать гибкие и удобные механизмы аутентификации и полностью независим от зарубежных технологий», – отметил представитель информационной безопасности «МК Доктор Рядом».

«Наличие большого объема чувствительных данных делает медицинские организации привлекательной мишенью для злоумышленников, а целью атак чаще всего становятся учетные данные. Принимая во внимание возможные риски, связанные с киберугрозами, для Заказчика было особенно важно усилить защиту от несанкционированного доступа к жизненно важным системам. Внедрение Indeed AM помогло организовать эффективное управление ИТ-инфраструктурой и контролируемый доступ к корпоративным ресурсам, тем самым повысив устойчивость "Доктор рядом" – крупнейшей медицинской многопрофильной компании в России к растущим информационным угрозам», – сказал Кирилл Мичурин, руководитель группы продаж компании «Индид».

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