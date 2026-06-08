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В Bi.Zone ZTNA появилась поддержка Android

Bi.Zone обновила решение Bi.Zone ZTNA для удаленного доступа к корпоративным ресурсам. В новой версии появилась поддержка Android: пользователи могут подключаться к корпоративным приложениям и внутренним сервисам со смартфонов и планшетов под управлением этой операционной системы, в том числе вне офиса, в поездках и командировках. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Приложение Bi.Zone ZTNA для Android доступно в RuStore. При необходимости его также можно распространять в виде установочного файла.

В новой версии также расширены возможности настройки политик доступа. Bi.Zone ZTNA позволяет учитывать при подключении дополнительные параметры, включая регион подключения по IP-адресу, характеристики устройства, учетную запись пользователя, его роль и членство в корпоративных группах пользователей, в том числе в группах Active Directory. Это позволяет точнее задавать правила доступа для разных сценариев работы, в том числе при подключении из привычной локации, в командировке или из нетипичного региона.

В результате доступ к корпоративным ресурсам можно точнее разграничивать в соответствии с политиками IDFW — технологии, которая использует данные о пользователях и группах для применения сетевых политик доступа.

Еще одним обновлением стало повышение отказоустойчивости сетевой части. В Bi.Zone ZTNA реализовано резервирование узлов доступа: один узел работает как основной, второй находится в резерве и принимает на себя его функции в случае сбоя. Через эти узлы проходят подключения пользователей к корпоративной сети. Такой механизм снижает риск перерыва в работе сервиса удаленного доступа и повышает устойчивость подключения к сбоям в инфраструктуре.

Отдельно в новой версии переработан процесс первичной настройки. В Bi.Zone ZTNA появился пошаговый мастер установки, который объединяет основные этапы конфигурирования в одном сценарии. С его помощью можно последовательно настроить узлы доступа, пулы IP-адресов, параметры туннеля, аутентификацию, многофакторную аутентификацию и одноразовые коды подтверждения, виртуальные хосты и профили подключения. Это позволяет задать необходимые параметры без перехода по множеству разделов интерфейса и упрощает первичное развертывание решения.

Иван Рогалев, руководитель Bi.Zone ZTNA: «В новой версии Bi.Zone ZTNA мы сосредоточились на задачах, которые возникают при практической эксплуатации удаленного доступа. Поддержка Android закрывает сценарии подключения с мобильных устройств, дополнительные параметры политик помогают точнее разграничивать доступ к корпоративным ресурсам, резервирование сетевой части повышает устойчивость сервиса, а пошаговый мастер упрощает первичную настройку».

Bi.Zone ZTNA предназначен для организации удаленного доступа к корпоративным ресурсам по модели нулевого доверия. Решение позволяет применять политики доступа с учетом пользователя, устройства и других параметров подключения.

Ранее стало известно о совместимости Bi.Zone ZTNA с решениями для мультифакторной аутентификации от компаний «Индид» и «Мультифактор».

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