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Антивирусная технология в составе PT ISIM сертифицирована ФСТЭК

Система обеспечения киберустойчивости промышленных инфраструктур PT ISIM стала первым продуктом Positive Technologies, подтвердившим соответствие требованиям ФСТЭК к защите от ВПО на конечных устройствах. Обновленный сертификат устанавливает, что встроенная в PT ISIM антивирусная технология может применяться для обеспечения безопасности АСУ ТП и инженерных систем на объектах критической информационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

По данным исследования Positive Technologies, 83% кибератак на российскую промышленность совершаются с использованием вредоносного ПО. Большинство инцидентов (61%) заканчиваются утечками конфиденциальных сведений, а каждый третий (33%) — нарушением основной деятельности организации.

«Вредоносное ПО остается одним из основных инструментов злоумышленников, поэтому, согласно приказу ФСТЭК № 239, антивирусная защита обязательна для объектов КИИ любой категории значимости, — сказал Евгений Орлов, руководитель направления информационной безопасности промышленных систем, Positive Technologies. — Чтобы предприятия могли усиливать свою безопасность, выполняя предписания регуляторов, мы в начале года интегрировали в PT ISIM антивирусный модуль, который находит и блокирует ВПО на конечных устройствах. Обновленный сертификат ФСТЭК подтвердил, что технология отвечает всем требованиям безопасности и может использоваться в критически важных сферах для защиты от массовых, целевых и сложных атак».

Внедрение PT ISIM в инфраструктуру позволяет выполнять требования ФСТЭК к использованию не только антивирусов, но и других защитных инструментов: систем обнаружения вторжений уровня сети, средств обнаружения и реагирования на уровне узла, технологий анализа защищенности. Кроме того, система входит в реестр доверенных программно-аппаратных комплексов, применение которых также обязательно на объектах КИИ.

Positive Technologies вышла на рынок антивирусов в начале 2025 г. В декабре 2025 г. вендор запустил коммерческие продажи собственной антивирусной технологии в основе MaxPatrol EPP — продукта для предотвращения массовых и известных киберугроз. Обеспечить антивирусную защиту компании также могут при помощи песочницы PT Sandbox, которая интегрируется с PT ISIM как с источником объектов для анализа. При их проверке PT Sandbox использует комбинацию статических методов и поведенческий анализ с применением ML-алгоритмов, проверяя извлекаемые из сетевого трафика файлы при ограниченных возможностях установки антивирусов на конечные узлы.

Воспользоваться антивирусной технологией в составе PT ISIM можно купив лицензию на агенты конечных устройств PT ISIM Endpoint, которая доступна в двух вариантах: только антивирус или комплексная защита с EDR и готовой экспертизой для популярных систем промышленной автоматизации.

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