«Гарда» объединила кластеризацию и риск-скоринг хостов для поиска скрытых атак

Компания «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг») внедрила в решение «Гарда NDR» новые технологии, ориентированные на повышение эффективности выявления киберугроз и ускорение расследования инцидентов. В продукте реализованы автоматический риск-скоринг хостов и обнаружение аномальных отклонений в их поведении с помощью ML-кластеризации. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

Обновление функциональных возможностей решения направлено на выявление сложных и нестандартных атак. В «Гарда NDR» реализовано сочетание автоматической кластеризации для детектирования аномальных отклонений в поведении и динамического риск-скоринга хостов. ML-кластеризация позволяет анализировать поведение устройств в сети и выявлять атаки, которые не определяются традиционными средствами защиты, включая скрытые активности, нетипичные отклонения в коммуникациях и атаки нулевого дня.

Такой подход опирается на совокупность технологий выявления угроз: более 80 детекторов аномалий на базе моделей машинного обучения (ML), глубокий разбор содержимого сетевых пакетов (DPI) и анализ телеметрии (Netflow), сигнатурный анализ (IDS), индикаторы компрометации «Гарда Threat Intelligence Feeds», ловушки и приманки Deception. Их совместное применение лежит в основе риск-скоринга хостов и позволяет автоматически приоритизировать узлы инфраструктуры по степени потенциальной компрометации. В результате вместо потока разрозненных алертов аналитики будут получать структурированное представление о реальном уровне риска, а также определять узлы, через которые происходит горизонтальное распространение атаки внутри инфраструктуры. Это ускоряет принятие решений по реагированию и сокращает время расследования инцидентов.

Помимо новых механизмов выявления угроз, обновленная версия включает ряд усовершенствований, направленных на ускорение внедрения и снижение нагрузки на команды информационной безопасности. В продукте появились графический инсталлятор и автоматическая загрузка политик из архива, которые упрощают первоначальную настройку системы и сокращают время подготовки к работе. Также добавлена поддержка цифровых отпечатков в формате JA4, которая позволяет детектировать известные признаки вредоносного ПО в зашифрованном трафике.

Отдельное внимание уделено повышению эффективности работы аналитиков SOC. В релиз вошла новая модель машинного обучения для детектирования автоматически сгенерированных доменов (DGA). Она распознает домены, создаваемые злоумышленниками для управления вредоносным ПО и обхода механизмов блокировки, с точностью, которой невозможно достичь эвристическими методами. Модель обучена на десятках миллионов примеров. В результате специалисты тратят меньше времени на разбор ложных срабатываний и могут сосредоточиться на опасных атаках. Кроме того, расширены возможности передачи событий аудита в SIEM, реализованы улучшения интерфейса и дополнительные инструменты настройки политик детектирования. В результате количество кликов, которые нужно совершить пользователю при расследовании инцидента, сократилось на 20-50% в зависимости от сценария, а логика продукта стала интуитивно понятной. Это напрямую снижает риск пропуска атаки, связанный с человеческим фактором.

Решение объединяет технологии, которые сегодня доступны преимущественно у мировых технологических лидеров и не представлены на российском рынке в рамках одного продукта. Благодаря совокупности методов «Гарда NDR» расширяет возможности выявления угроз и повышает эффективность защиты сетевой инфраструктуры.

«Сегодня компаниям нужны не просто детекты, а понятные ответы: где в сети находится реальная угроза и на что обратить внимание в первую очередь. С внедрением новой функциональности в “Гарда NDR” мы стремимся решить две ключевые проблемы аналитиков SOC: cнизить объем ручного анализа и повысить скорость реагирования. Автоматический риск-скоринг хостов ранжирует узлы по степени опасности и в разы сокращает время расследования. ML-кластеризация хостов позволяет оценивать поведение устройства не изолированно, а в сравнении с группой хостов, аналогичных по поведению в сетевом трафике (кластере): если устройство ведет себя не так, как остальные хосты его кластера, это признак аномального поведения и возможного инцидента. В итоге бизнес получает управляемую модель безопасности, не отвлекаясь на ложные сигналы», – сказал Станислав Грибанов, руководитель продуктового направления «Гарда».