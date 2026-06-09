Границы жадности: рекорд 2026 г. по сумме первоначального выкупа от вымогателей составил 304 млн рублей

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, проанализировала активность группировок вымогателей, атаковавших российские компании в 2026 г. За пять месяцев 2026 г. было зафиксировано 220 атак, при чем число атак со стороны проукраинских группировок увеличилось более чем на 10%. В 82% инцидентов главной целью киберпреступников стало получение выкупа: средняя запрашиваемая сумма для российских предприятий составила от $50 тыс. до $300 тыс. Рекорд по сумме первоначального выкупа в 2026 г. — $3,8 млн (304 млн руб.). Об этом CNews сообщили представители F6.

Эксперты Лаборатории цифровой криминалистики компании F6 изучили активность киберпреступных группировок вымогателей, атаковавших российские компании и организации с начала 2026 г. В январе-мае специалистам F6 удалось выявить более 220 атак различных группировок вымогателей на российские компании. По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. общее количество атак с использованием программ-вымогателей уменьшилось на 20%, в то время как на протяжении последних четырех лет отмечался ежегодный рост числа таких атак.

Снижение количества атак может быть связано с главной тенденцией первых месяцев 2026 г. – значительно снизилось число атак на Россию киберпреступных группировок, имеющих ближневосточные корни. В то же время количество атак вымогателей со стороны проукраинских группировок увеличилось более чем на 10%.

В 82% инцидентов главной целью киберпреступников стало получение выкупа (финансовая мотивация), и только в 18% атак злоумышленники стремились разрушить инфраструктуру и нанести российским организациям максимальный ущерб (диверсия).

Среди проукраинских группировок самые активные в 2026 г. – Bearlyfy (не менее 25 атак), hacking_cat (не менее семи атак), PadLock (не менее пяти атак), 3119/SHMX (не менее четырех атак), Sent1nel и AyazL0CKER (не менее трех атак у каждой). Среди восточных группировок, наиболее активно действовавших против российских компаний – Proton/Shinra, C77L, Sauron, Mimic/Pay2Key и BlackFL.

Самая высокая сумма первоначального выкупа, которую злоумышленники из Bearlyfy первоначально запрашивали за расшифровку данных в 2026 г. у компании из финансовой сферы – 304 млн руб. ($ 3 800 000). Пока это на 24% ниже рекорда жадности вымогателей, поставленного в 2025 г. группой CyberSec’s, потребовавшей 50 BTC (около 500 млн руб. на момент атаки). Вместе с тем средние суммы выкупа в 2026 г. остались на уровне прошлого года – от $50 тыс. до $300 тыс.

В ряде случаев специалисты F6 наблюдали, что атакованным компаниям удавалось снизить размер выкупа на 30-50%. Это связано как с завышенными запросами киберпреступников, так и с тем, что финансово мотивированные группировки прежде всего нацелены на получение денежных средств: они могут себе позволить снизить выкуп вдвое. По данным F6, в 8% случаев атакованные компании согласились на требования злоумышленников заплатить выкуп.

«Сейчас в России под угрозой атак вымогателей находится каждая компания, включая малый бизнес. Небольшие организации атакуют обычно только из-за денег. В отношении средних и крупных компаний киберпреступники действуют, исходя от их специализации: если взлом не вызовет ажиотажа – будут требовать выкуп, если компания связана с госсектором, то скорее всего, злоумышленники попытаются похитить ее данные, а затем уничтожить инфраструктуру», – сказал Антон Величко, руководитель Лаборатории цифровой криминалистики компании F6.

Чаще других с целью выкупа российский малый и средний бизнес в 2026 г. атаковали группировки Proton/Shinra, Mimic/Pay2Key, C77L, Sauron, BlackHunt/BlackFL, Salted2020, VoidCrypt, DCHelp, room155, Bobcat и Proxima/BlackShadow. Средние суммы выкупа, которые злоумышленники запрашивали у атакованных ими компаний малого и среднего бизнеса, составили от $3 тыс. до $50 тыс.