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ТГУ тестирует NGFW InfoWatch ARMA для защиты критической инфраструктуры

InfoWatch ARMA и Томский государственный университет (ТГУ) запустили пилотный проект по внедрению файрволла нового поколения InfoWatch ARMA Стена (NGFW) для усиления защиты критической информационной структуры образовательного учреждения. Тестирование продлится до конца 2026 г. В этом сотрудничестве университет выступает не только заказчиком, но и квалифицированным партнером, который дает обратную связь для доработки продукта. Об этом CNews сообщил представитель InfoWatch.

В 2025 г. Томский госуниверситет взял в пилотный проект три файрволла, по итогам тестирования было выбрано решение от InfoWatch ARMA. Сегодня стороны реализуют проект по внедрению InfoWatch ARMA Стена (NGFW), сотрудничество строится по принципу кастдев (customer development), где университет выступает в роли квалифицированного заказчика.

«Университет в режиме продвинутого пользователя дает обратную связь на продукт, а InfoWatch дорабатывает его, в реальном времени запускает обновление, и мы смотрим, насколько оно корректно. Особое внимание уделяем взаимодействию с ГосСОПКА — если возникают сложности с настройкой, эту обратную связь мы тоже передаем партнерам», — сказал ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Сейчас в ТГУ в промышленной эксплуатации находятся два программно-аппаратных комплекса «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)». Первый участвовал в пилотном проекте, второй, специально для дополнительной защиты критической инфраструктуры, поступил в университет в конце апреля.

«Сейчас ТГУ тестирует межсетевой экран нового поколения «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)», в процессе тестирования команда InfoWatch ARMA активно взаимодействует с коллегами из университета, наши специалисты обрабатывают полученную обратную связь и учитывают пожелания по работе продукта, чтобы в ближайшем будущем решение было готово защищать корпоративную сеть ТГУ. Наши совместные усилия также направлены на совершенствование «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» с учетом требований образовательной сферы, чтобы в будущем продукт был еще более востребован как средство комплексной защиты ИТ-инфраструктуры учебных заведений по всей стране», — сказала президент ГК InfoWatch Наталья Касперская.

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