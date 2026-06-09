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UserGate выпустила новую версию межсетевого экрана для защиты веб‑приложений uWAF 7.6.0

Компания UserGate, российский разработчик решений в области кибербезопасности и архитектор сетевого доверия, выпустила новую версию межсетевого экрана для защиты веб‑приложений UserGate WAF 7.6.0 (uWAF). Релиз рекомендован для установки в производственную инфраструктуру всех клиентов, использующих решение вендора для защиты своих систем, и соответствует требованиям дата‑центров и предприятий уровня Enterprise. Об этом CNews сообщил представитель UserGate.

Отличительная черта новой версии uWAF 7.6.0 — повышенная производительность. Отдельные узлы межсетевого экрана способны обрабатывать до 20 тыс. RPS (запросов в секунду), что соответствует общим нагрузкам компаний уровня Enterprise или высоконагруженным приложениям. Для горизонтального масштабирования в архитектуру могут быть включены внешние балансировщики для работы с несколькими узлами uWAF. Кроме того, в uWAF 7.6.0 реализованы сразу несколько инструментов, упрощающих администрирование решения и сокращающих количество ложноположительных срабатываний системы: подсветка причин срабатывания, создание исключений для системных правил защиты, расширение возможностей написания UPL‑правил (UPL — UserGate Policy Language, язык определения правил для UserGate WAF) для анализа тела запроса/ответа и управление размером тела для анализа.

Еще одна новация uWAF 7.6.0 — возможность управления системой при помощи UserGate Management Center (uMC), которая позволяет централизованно осуществлять мониторинг и администрирование несколькими узлами или инсталляциями решения.

Наконец, в версии 7.6.0 реализована возможность интеграции uWAF и UserGate Log Analyzer (uLogAn). Это первая интеграция межсетевого экрана для защиты веб‑приложений с другим продуктом экосистемы UserGate. Она позволяет передавать логи из нескольких узлов uWAF без переформатирования данных, снижая необходимые ресурсы системы. Кроме того, прямая интеграция uWAF и uLogAn позволяет анализировать в обработчике большее количество данных при использовании Syslog, получаемых от межсетевого экрана.

«Мы развиваем uWAF в соответствии с заранее намеченным планом и реализуем в продукте те возможности, которые наиболее востребованы нашими заказчиками и партнерами. При этом в текущем релизе мы фокусировались на тех инновациях, которые обеспечивают работоспособность uWAF в высоконагруженных инфраструктурах крупных компаний. Если до сих пор мы старались увеличить производительность на одном ядре, то теперь команда продукта оптимизировала работу с большим количеством ядер — uWAF 7.6.0 способен взаимодействовать уже с 200 ядрами. И даже это количество можно увеличить. Кроме того, мы уделяем особенное внимание поддержке централизованного управления и логирования. Эти функции особенно востребованы клиентами, управляющими геораспределенными катастрофоустойчивыми сетями. В ближайшее время мы намерены обновить пользовательский интерфейс продукта, добавить в него мастер предварительной конфигурации для ускорения введения приложения в эксплуатацию и улучшить работу балансировщика обработанного трафика», — сказал менеджер по развитию uWAF Виталий Абрамович.

Релиз 7.6.0 прошел внутреннее тестирование. Кроме того, бета‑версия системы предварительно использована в инфраструктурах ряда компаний-заказчиков. Положительные результаты проверки позволили рекомендовать продукт для установки в производственных инфраструктурах. uWAF 7.6.0 доступен для тестирования партнерам и заказчикам UserGate в личном кабинете.

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