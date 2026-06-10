Ликвидация ботнетов Aisuru и Kimwolf не позволила улучшить ситуацию с DDoS-атаками в России

В конце марта 2026 г. международные правоохранительные органы провели операцию по ликвидации двух крупнейших ботнетов Aisuru и Kimwolf, контролировавших более 3 млн зараженных устройств по всему миру. Однако, по данным аналитического центра компании StormWall, спустя два месяца структура источников DDoS-атак осталась прежней: США остались на первом месте, Бразилия — на втором. Ситуация с DDoS-атаками в России почти не изменилась, и хакеры продолжили запускать мощные DDoS-атаки на отечественные компании. Эффект от операции оказался краткосрочным. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

Сразу после ликвидации ботнетов в апреле 2026 г. специалисты StormWall зафиксировали снижение общего числа атак в России на 26% по сравнению с мартом 2026 г. Однако уже в мае 2026 г. последовал ответный всплеск, и число атак выросло на 94% относительно марта 2026 г. Злоумышленникам потребовалось чуть больше месяца, чтобы перегруппироваться и нарастить необходимые мощности.

По данным StormWall, количество прикладных атак (L7) продолжило снижаться — в мае 2026 г. число подобных атак уменьшилось на 26% по сравнению с мартом 2026 г. Однако пиковая мощность атак L7 выросла с 583,5 тыс. запросов в секунду в марте 2026 г. до 649,4 тыс. запросов в секунду в апреле 2026 г. и 622,9 тыс. запросов в секунду в мае 2026 г. При этом количество сверхмощных атак L7 (более 100 тыс запросов в секунду) увеличилось до 121 в мае 2026 г., что является максимальным показателем за три месяца.

В мае 2026 г. в топ-5 источников бот-трафика в мире вошли США, Бразилия, Филиппины, Вьетнам и Россия, обеспечив 67,2% всех IP-адресов, участвовавших в DDoS-атаках уровня L3. При этом лидерство США и Бразилии среди источников атак может подтверждать гипотезу, что крупные ботнет-сети не были уничтожены, а лишь временно ослаблены.

По итогам трех месяцев 2026 г. (март, апрель и май) Россия заняла третье место в мире по объему генерируемого DDoS-трафика с долей 9%. В мае 2026 г. количество зараженных российских устройств, участвующих в атаках, выросло в 2,6 раза по сравнению с апрелем 2026 г. и в 1,5 раза по сравнению с мартом 2026 г. По мнению экспертов StormWall, злоумышленники все чаще заражают местные устройства, чтобы обходить геоблокировки при атаках на российские компании.

Помимо этого, после ликвидации Aisuru и Kimwolf произошла миграция ботнет-инфраструктуры. Количество атак с IP-адресов Филиппин выросло на 959% (до 2 млн), Вьетнама - на 750% (до 1,5 млн), Оман и Бангладеш оказались в топ-10 источников атак, хотя ранее не входили даже в топ-20. Также кардинально изменились векторы: количество UDP-атак в апреле 2026 г. упало на 47% по сравнению с мартом 2026 г., однако, к маю 2026 г. они восстановились, показав рост на 272% относительно апреля 2026 г. Количество ICMP-атак за три месяца выросло более чем в пять раз.

Злоумышленники перешли к тактике массированных коротких ударов. Количество атак длительностью до 15 минут выросло более чем в 30 раз с марта по май 2026 г. (с 2 тыс. до 68 тыс.). Одновременно выросло и число сверхдлительных атак - инцидентов продолжительностью более одного дня стало на 89% больше.

«Ликвидация Aisuru и Kimwolf нанесла урон крупным группировкам злоумышленников, но это не смогло предотвратить быструю перегруппировку хакеров. Тот факт, что США и Бразилия сохранили лидерство по источникам атак, косвенно говорит нам о том, что злоумышленники продолжают использовать ту же инфраструктуру, что и в марте 2026-го. Российский бизнес остается как источником, так и целью атак. Мы прогнозируем дальнейший рост количества и мощности DDoS-атак на территории России. Компаниям рекомендуется заранее выстраивать многоуровневые системы защиты, способные распознавать аномальную активность на уровне поведения, а не только по IP-адресам», - отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.