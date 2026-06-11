В 32% компаний востребованы курсы по цифровой гигиене и киберграмотности

За последние два года возросла роль знаний по цифровой грамотности: 36% работодателей считают их наличие универсальным плюсом для соискателей на любые должности. К таким выводам пришли аналитики проекта «Кибердом» на основе опроса 1527 человек: предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса, топ-менеджеров крупных компаний, в том числе HRD. Об этом CNews сообщили представители «Кибердома».

Каким навыкам обучают сотрудников

По данным исследования, бизнес теперь обращает больше внимания на практические навыки и знания. В первую очередь — на киберграмотность (32%). На втором месте — навык работы с искусственным интеллектом — его отметили 25% опрошенных. Эти данные подкрепляются статистикой от академии «Кибердома»: за I квартал 2026 г. количество запросов со стороны представителей крупного и среднего бизнеса удвоилось по обоим направлениям.

Еще 22% опрошенных среди самых актуальных образовательных программ выделили антикризисное управление и развитие бизнеса. Около 13% усилили фокус на классические софт скилы, среди которых тайм-менеджмент и лидерство.

Самый популярный формат обучения — онлайн-курсы: их использует половина компаний. У четверти (24%) есть программы наставничества, а в каждой пятой компании регулярно проходят внутренние тренинги. Полноценные программы дополнительного образования, например MBA, оплачивают немногие — всего 5%. При этом 27% компаний не ограничиваются одним форматом и комбинируют разные подходы, включая и нестандартные, например подключение иммерсивных пространств и обучения с дополненной реальностью.

Если смотреть на конкретные направления, чаще всего сотрудников обучают переговорам и продажам — такие программы есть у 46% компаний. Еще 35% организуют тренинги по командной работе. Курсы по цифровой гигиене и компьютерной грамотности стоят на третьем месте по востребованности — их проводят уже 32% компаний. Корпоративные занятия иностранными языками есть лишь у 12%.

«Требований к базовым компетенциям сотрудников, в какой бы отрасли они ни работали, стало больше. Помимо управленческих скилов, специалисты и менеджеры всех уровней теперь должны обладать навыками по кибербезопасности, работе с искусственным интеллектом, критическому и бизнес-мышлению, а также метанавыками. И это уже не вписывается ни в одну программу MBA, которые пока что, к сожалению, не успевают за прогрессом. В академии Кибердома мы фиксируем уверенный рост востребованности знаний по кибербезопасности как от бизнеса, так и от самостоятельных специалистов. Однако это вовсе не означает, что всем нужно разбираться в технических деталях и процессах. Программы академии предполагают обучение навыкам кибербезопасности с разной степенью погружения и акцентами: и для топ-менеджеров, и для линейных специалистов из разных департаментов, которые работают с чувствительной для бизнеса информацией», — сказала коммерческий директор «Кибердома» Екатерина Еленская.

Оценка дополнительных навыков при найме

В целом компании готовы вкладываться в развитие сотрудников: почти половина (45%) оплачивает образовательные программы. У 3% компаний такие возможности предусмотрены только для руководителей. При этом 55% опрошенных уверены, что дополнительное обучение сотрудников напрямую влияет на результаты бизнеса. И только 19% заявили, что в их компании делают ставку исключительно на имеющиеся навыки и не считают обучение приоритетом.

При найме работодатели также оценивают не только профильные умения, но и дополнительные навыки. В первую очередь — умение продавать — об этом заявили 55% опрошенных. На втором месте — работа с искусственным интеллектом и нейросетями (46%) Также важны финансовая грамотность (43%) и умение работать с данными и цифровыми инструментами (41%). Навыки киберграмотности отметил каждый пятый (20%).