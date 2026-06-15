Безопасность данных по плану: PT Data Security 1.5 с поиском уязвимостей и поддержкой СУБД Oracle

Компания Positive Technologies, один из лидеров в области результативной кибербезопасности, выпустила новую версию единой платформы для защиты данных PT Data Security — 1.5. Среди ее особенностей — поиск уязвимостей и недостатков конфигурации хранилищ, аудит СУБД Oracle, усовершенствованная система написания правил классификации. Обновленный продукт на 100% соответствует этапу развития, намеченному в дорожной карте на конец I полугодия 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Новая версия PT Data Security выявляет в хранилищах публично известные уязвимости, ошибки конфигурации, небезопасные настройки, избыточные привилегии пользователей и другие факторы, которые повышают риск компрометации информации. Благодаря этой функции компании могут не только обнаруживать критически значимые данные в своих базах, но и оценивать текущий уровень безопасности их хранения. Специалистам по ИБ, в частности, она поможет приоритизировать задачи по устранению угроз: исправлять уязвимости и недочеты конфигурации сначала там, где размещены наиболее чувствительные сведения (например, коммерческая тайна, персональные или финансовые данные). Список поддерживаемых хранилищ будет постепенно пополняться — с этого релиза платформа анализирует конфигурации СУБД PostgreSQL (9.0–9.6; 10–18).

Кроме того, добавлена поддержка СУБД Oracle: PT Data Security может проводить инвентаризацию и классификацию данных, а также анализировать риски расширенных доступов к критически важным таблицам. Эта возможность прежде всего интересна организациям из enterprise-сегмента, для которых Oracle до сих пор остается одной из ключевых систем управления базами данных. Как правило, крупные компании имеют распределенную инфраструктуру с большим количеством бизнес-систем и предъявляют строгие требования к защите.

«Команда разработки в полном объеме выполнила взятые на себя обязательства, закрепленные в плане развития на первую половину этого года. Дорожная карта, очерчивающая наиболее востребованный сценарий развития продукта, сформирована на основе самых частых запросов рынка. PT Data Security версии 1.5 получила именно те технологии и функции, которые в первую очередь необходимы российскому бизнесу для гарантированной безопасности инфраструктуры данных. Мы продолжаем планомерно совершенствовать платформу, следуя заявленному курсу. Планы на 2027 год будем так же формировать на основе реальных потребностей клиентов и глобальных трендов в нашем сегменте», — сказал Виктор Рыжков, руководитель развития бизнеса по защите данных, Positive Technologies.

Среди других изменений PT Data Security — поддержка актуальной версии отечественной ОС Astra Linux (1.8), распространенной в инфраструктурах как органов власти, госучреждений и госкорпораций, так и коммерческих компаний. Такие клиенты уделяют особое внимание импортонезависимости и совместимости СЗИ, равно как и их соответствию внутренним регламентам ИТ и ИБ. Обновленная система написания и настройки правил, политик разграничения доступов и предотвращения инцидентов значительно упростила работу с платформой. При помощи гибкого инструмента оператор еще быстрее адаптирует PT Data Security под собственные бизнес-процессы и типовые сценарии с учетом сферы деятельности организации, отраслевых нормативных требований и применяемой модели доступа к данным.