Портрет призрака: мошенники предлагают художникам из России выгодные заказы

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новую схему мошенничества, которую злоумышленники используют против художников-фрилансеров. Под видом потенциального заказчика-иностранца злоумышленники предлагают нарисовать на заказ «портрет дочери» и обещают заплатить выше обычных расценок. После согласия «заказчик» сообщает, что якобы уже отправил оплату, и в дальнейшем под разными предлогами принуждает художника выполнить несколько денежных переводов. Средняя сумма ущерба пользователей по этой схеме начинается от 15 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители F6.

«Заплачу, сколько скажете»

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили новую схему скама, которую используют против художников из России.

Многие фрилансеры выставляют свои работы на популярных международных платформах и оставляют для связи с потенциальными заказчиками контакты в мессенджерах и социальных сетях. Киберпреступники маскируются под иностранцев и направляют через Telegram и другие популярные мессенджеры сообщение на английском языке – предлагают выгодный заказ. Часто злоумышленники используют для этого аккаунты с пустым или минимально заполненным профилем.

Обычно мошенник просит нарисовать «портрет дочери» – якобы в подарок на день рождения. Эту эмоциональную уловку усиливает обещание щедрой оплаты: преступник не торгуется и предлагает за заказ завышенные суммы, которые значительно превышают обычные расценки художника.

На первом этапе обмана злоумышленникам важно получить согласие потенциальной жертвы. Если художник отвечает, что готов взять заказ, то скамер переходит ко второму этапу – вымогательству.

«Верните 60 долларов и получите 170»

Получив согласие, «заказчик» просит сообщить номер банковской карты, номер телефона и адрес электронной почты. Мошенник обещает перевести деньги на карту российского банка с одной из международных платформ – например, со счета карты криптовалютного сервиса ByBit. И вскоре пишет, что якобы уже отправил оплату. Однако на карту художника не поступает ни копейки.

Через некоторое время мошенник пишет, что платформа якобы не пропускает платеж, так как у получателя «не подтвержден аккаунт», «нужно оплатить комиссию» или «увеличить лимит аккаунта», «пройти аутентификацию». Мошенник в переписке, которая все время ведется на английском, сообщает, что ему якобы пришлось дополнительно перевести $60, чтобы художник смог получить плату за заказ.

Дальнейшие действия преступника напоминают механику обмана, знакомую по схемам инвестиционного мошенничества и криптоскама, когда под предлогом вывода несуществующего «дохода» от торговли акциями или цифровой валютой жертвам предлагают заплатить деньги вперед.

Вначале от художника требуют «вернуть 60 долларов из собственных средств», чтобы «получить одобрение на зачисление 170 долларов». Причем под предлогом «возврата средств» мошенник присылает ссылку, никак не связанную не связана с сервисом ByBit, через который якобы проводилась оплата.

Одновременно на электронную почту художника начинают поступать письма якобы от «платформы», в которых содержатся требования оплатить очередные комиссии.

«Делайте это как можно скорее»

Стоит художнику поверить «заказчику», перевести первую сумму и прислать скриншот квитанции, как дальнейшая переписка превращается в постоянное требование новых сумм.

Мошенник пытается убедить художника, что он понес новые расходы из-за призрачной сделки. Вот примеры некоторых сообщений: «С меня только что списали 100 долларов и говорят, что это плата за активацию вашей страховки в банке, которую вы мне должны вернуть обратно». «Вам нужно сначала оплатить страховой взнос из собственных средств, прежде чем вы сможете получить средства на свою карту». «Как только вы осуществите возврат средств, отложенный платеж будет переведен на вашу банковскую карту для успешного зачисления». «Вам следует делать это как можно быстрее».

В переписке используются методы психологического давления: угрозы возбуждения уголовного дела в случае неоплаты; утверждения, что по номеру телефона художника отслеживаются все банковские транзакции через российские кредитные организации; создание иллюзии, что сам «заказчик» также стал жертвой платформы и сейчас «тоже» пытается вернуть деньги.

Если художник отвечает, что у него уже не осталось денег, мошенники прямо предлагают «попросить у друзей».

Специалисты F6 обращают внимание, что при переходе по ссылкам от злоумышленников, которые предназначены якобы для оплаты «комиссий», пользователи видят предложение «Выберите номинал подарочной карты Apple iTunes» – так преступники маскируют инструмент для кражи денег пользователей, которые размещают на мошеннических ресурсах.

Вымогательство продолжается до тех пор, пока у художника не закончатся деньги или жертва не поймет, что ее обманули. На всем протяжении мошеннической схемы формула не меняется: пользователю предлагают выполнить «обязательный платеж», обещая перевести примерно в три раза больше. В одном из случаев мошенники под предлогом «завершения верификации» требовали «вернуть сумму пополнения» в размере $180, обещая зачислить $524. Но все деньги безвозвратно уходят мошенникам.

«Мошенники постоянно увеличивают эмоциональный градус общения: начинают с позитивного фона (оформления заказа для ребенка), предлагают завышенную сумму гонорара и постепенное переходят к нарастающему давлению и угрозам. При этом пользователь зачастую воспринимать дальнейшие платежи не как потери, а как необходимые шаги к получению крупного гонорара», – сказала Анастасия Князева, старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6.

Как отмечают специалисты F6, похожая схема мошенничестве ранее активно применялась на международных художественных маркетплейсах. Сейчас преступники сместили фокус на мессенджеры, в которых преобладает русскоязычная аудитория, что позволяет быстрее устанавливать доверительный контакт и снижать бдительность потенциальных жертв

Код не в ту дверь

Еще одна угроза для художников-фрилансеров – QR-коды со ссылкой на маркетплейсы с цифровыми товарами для создания изображений.

Схема работает следующим образом. Неизвестные размещают работы художников без их ведома на сторонних ресурсах, размещая на этих работах QR-код с подписью «Кисти художника» или аналогичной. Сканирование кода приводит пользователей на некий маркетплейс, предлагающий наборы кистей для создания цифровых изображений. При попытке скачать кисти «бесплатно» пользователь вводит платежные данные и подтверждает согласие с условиями сервиса, среди которых по умолчанию активируется платная подписка. В результате через некоторое время после ввода данных карты пользователи сталкиваются с неожиданными списаниями – из-за недостаточно прозрачного интерфейса многие пользователи не замечают факт оформления регулярной подписки.

Рекомендации художникам и фрилансерам для защиты от подобных схем мошенничества

Внимательно изучайте заказчика и критически воспринимайте информацию, которую он сообщает. Если на ваши вопросы заказчик отвечает общими словами или неконкретно, если у вас возникают сомнения – не спешите соглашаться. Даже если обещают заплатить за заказ сразу и больше ожидаемого.

Не принимайте заказы с оплатой через сторонние платформы, если условия значительно отличаются от стандартных.

Игнорируйте любые требования «взаимных переводов», «подтверждений», «оплат» и комиссий под предлогом получения денег за заказ.

Если при общении с заказчиком вам начинают угрожать (например, уголовным преследованием, раскрытием вашей личной финансовой информации или другим), сразу же прекращайте общение. Если у вас есть основания полагать, что эти угрозы реальны – обращайтесь в полицию.

Не переходите по ссылкам от незнакомцев, о которых вы не просили.

Используйте двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, которыми пользуетесь и где это возможно.

Для финансовых операций в интернете используйте отдельные банковские карты.

Если Вы обнаружили подозрительный сайт, отправьте ссылку или сообщение на платформу «Антифишинг». Специалисты F6 проверят информацию и передадут ее регуляторам для блокировки.