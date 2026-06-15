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«СКБ Контур» и «АльфаСтрахование» объединяют экспертизу для противостояния киберугрозам

«СКБ Контур» и «АльфаСтрахование» договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Партнерство нацелено на укрепление цифровой устойчивости бизнеса в условиях растущего числа кибератак. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Соглашение подписали директор Московского макрорегионального центра «СКБ Контур» Кирилл Синицын и заместитель директора по корпоративному страхованию по имущественному андеррайтингу компании «АльфаСтрахование» Татьяна Лаврова.

Одним из ключевых направлений взаимодействия станет совместная разработка решений для бизнеса для защиты от киберугроз. Стороны также договорились о запуске инициатив по изучению и тестированию инновационных бизнес-направлений в области информационной безопасности. Это позволит выводить на рынок востребованные цифровые продукты, отвечающие реальным запросам предпринимателей.

Помимо технологической кооперации, соглашение предполагает активный обмен знаниями. Эксперты компаний планируют участвовать в семинарах, форумах и выставках, посвященных защите от кибератак. Документ также предусматривает возможность реализации иных мероприятий, направленных на развитие долгосрочного и взаимовыгодного партнерства.

Кирилл Синицын, директор Московского макрорегионального центра «СКБ Контур»: «Сегодня информационная безопасность — это неотъемлемая часть деловой культуры, и мы видим синергию компетенций ИT-разработчика и страховщика. «Контур» и «АльфаСтрахование» смотрят в одном направлении, понимая, что лучшая борьба с угрозами — это их предотвращение. Объединение нашей технологической базы и страховой экспертизы позволит бизнесу работать в цифровой среде с гораздо большей уверенностью и меньшим количеством неизвестных. Это соглашение — шаг к превентивной кибербезопасности, где предотвращение угрозы так же важно, как и финансовые гарантии».

Татьяна Лаврова, заместитель директора по корпоративному страхованию «АльфаСтрахование»: «Сегодня кибератака для бизнеса — это вполне конкретная угроза выручке, операционной устойчивости и доверию клиентов. Даже самая продвинутая защита не может гарантировать, что инцидент никогда не произойдет, потому что остаточный риск есть всегда. Поэтому компаниям важно думать не только о предотвращении атак, но и о том, как быстро восстановиться и минимизировать финансовые последствия. Наше партнерство с «СКБ Контур» как раз про такой комплексный подход. Контур обладает глубокой технологической экспертизой и ежедневно работает с цифровыми процессами миллионов компаний, а «АльфаСтрахование» помогает управлять рисками и обеспечивает устойчивость бизнеса. Вместе мы можем разработать комплексную киберзащиту для бизнеса, покрывающую базовые задачи по противодействию кибератакам — от профилактики и оценки рисков до финансовой поддержки на случай серьезного инцидента».

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