UserGate начал производство узкоспециализированных доверенных ПАК с сертификатом ФСТЭК России

UserGate, российский разработчик решений в области кибербезопасности и архитектор сетевого доверия, объявил о начале серийного производства доверенных программно-аппаратных комплексов (ПАК) на базе межсетевого экрана для защиты веб‑приложений UserGate WAF (uWAF). Решение прошло процедуру сертификации ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Получение сертификата ФСТЭК России стратегически важно для развития российского рынка кибербезопасности. Оно позволяет легитимно использовать ПАК uWAF в инфраструктурах, управляющих государственными информационными системами (ГИС), а также на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), включая значимые объекты. Для предприятий и компаний это означает возможность полноценной и соответствующей требованиям регуляторов замены зарубежных WAF-решений без рисков для непрерывности бизнес-процессов.

Воспользоваться решениями UserGate смогут организации вне зависимости от размеров инфраструктуры и объема нагрузок на нее. Список аппаратных платформ включает в себя UserGate WAF D200, E1000, E3010, F8000 и F8010. Все они рассчитаны на применение в любых инфраструктурах — от малых и средних компаний до предприятий сегмента Enterprise.

«Запрос рынка на формат доверенного программно-аппаратного комплекса четко сформировался еще в процессе публичного тестирования продукта в начале 2025 г. Мы сделали оптимизацию под проверенные аппаратные платформы своим первоочередным приоритетом, после чего началась сложная работа по приведению продукта в полное соответствие с жесткими требованиями ФСТЭК России. Сегодня мы предлагаем рынку не просто средство защиты, а комплексное решение с беспрецедентным уровнем доверия ко всем его элементам. Продукция полностью готова к отгрузкам и позволяет заказчикам в кратчайшие сроки закрыть потребности в импортозамещении, соблюдая все строгие нормативы регуляторов», — сказал менеджер по развитию UserGate WAF Виталий Абрамович.

Внедрение ПАК UserGate WAF обеспечивает бизнесу комплексный экономический и операционный эффекты. Интегрированная архитектура решения снижает совокупную стоимость владения (TCO), исключая скрытые расходы на лицензии и поддержку разрозненных компонентов. Это снимает с компании нагрузку в части администрирования виртуализации и операционных систем, перекладывая задачу на оптимизированный комплекс. В результате глубокой аппаратной настройки ПАК показывает рост производительности и пропускной способности по сравнению с программными аналогами, а его полная готовность к работе «из коробки» гарантирует максимальную скорость внедрения и мгновенный старт в защите критически важных веб-ресурсов.

Доверенные программно-аппаратные комплексы UserGate WAF уже доступны для приобретения через авторизованную партнерскую сеть компании на всей территории России.