F6 получила патенты на новые изобретения в сфере кибербезопасности

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, получила евразийский патент на изобретение, которое позволяет повысить скорость и эффективность противодействия финансовому мошенничеству. Разработка предназначена для использования в решении F6 Fraud Protection, которое защищает клиентов ведущих банков России и Беларуси и финансовых организаций. Менее чем за год эксперты F6 получили пять патентов на изобретения, всего же в портфеле компании более 50 уникальных разработок, защищенных российскими и евразийскими патентами. Об этом CNews сообщили представители F6.

Платформа F6 Fraud Protection, под защитой которой находятся 120 млн пользователей в России, а также половина пользователей в Белоруссии, использует специальные алгоритмы. Они анализируют сотни параметров, позволяя за доли секунды выявлять аномалии при совершении транзакций и предупреждать мошенничество. Новое изобретение, которое разработали и запатентовали специалисты компании F6 (евразийский патент № EA 053152), позволяет еще быстрее распознавать мошеннические финансовые операции без риска раскрытия персональных данных. Что особенно важно для защиты клиентов банков в тех случаях, когда под воздействием социальной инженерии, которую применяют мошенники, они пытаются перевести деньги добровольно.

Кроме этой разработки, специалисты F6 менее чем за год, с августа 2025 г. по апрель 2026 г., запатентовали еще четыре изобретения, которые уже применяются в других продуктах компании.

Например, в решении F6 ASM (Attack Surface Management), предназначенного для контроля внешней поверхности атаки, пользователи системы активного сканирования при проверке своей инфраструктуры теперь могут безопасно загружать и запускать любые эксплойты. С одной стороны, это позволяет находить уязвимости на периметре, которые не получится обнаружить стандартными методами, а с другой – исключить возможность того, что проверка собственной инфраструктуры выйдет из-под контроля и превратится в реальную атаку.

Другая разработка – новый способ фильтрации событий в потоке данных – позволила улучшить решение F6 EDR (Endpoint Detection and Response), которое выявляет вредоносную активность на ранних этапах. Теперь системы мониторинга и безопасности могут эффективно обрабатывать миллионы событий в реальном времени без потери производительности, выделяя из общего «шума» действительно важные сигналы. Это позволяет платформе F6 MXDR (Managed XDR), которая обеспечивает проактивную защиту от киберугроз, обрабатывать 22 млрд событий в сутки. Еще одна технология, разработанная специалистами F6, позволяет расширить возможность применения EDR-агентов на всех видах Linux, снизить операционные риски и обеспечить бесшовный мониторинг событий в инфраструктуре для обнаружения аномалий, диагностики проблем и повышения безопасности.

Патентованная технология от специалистов F6 c недавних пор применяется и в F6 MDP (Malware Detonation Platform), решении класса «песочница», которое проверяет потенциально опасные файлы и ссылки в изолированной виртуальной среде. Современное вредоносное ПО умеет маскироваться: если обнаруживает, что за ним «наблюдают», меняет поведение или вовсе ничего не делает. Разработка экспертов F6 позволяет скрытно перехватывать вызовы пользовательских API во время исполнения программы, что помогает получить более точные результаты анализа и детектировать потенциально опасные файлы.

Всего в портфеле компании F6 – более 50 уникальных разработок, защищенных российскими и евразийскими патентами.

«Каждое наше изобретение – это прыжок вперед. В F6 мы разрабатываем и патентуем крутые технологии во всех направлениях кибербезопасности: обнаружение аномалий, защита сервисов, адаптивные реакции, устойчивые архитектуры, мониторинг, безопасность данных. Наши изобретатели — это люди, которые не останавливаются на «и так работает», а находят неочевидный ход там, где другие видят предел возможностей. Благодаря использованию собственных инновационных разработок в наших продуктах они становятся умнее, надежнее и сильнее», – сказал Никита Кислицин, технический директор компании F6.