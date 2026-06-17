Bi.Zone помогла «Ланит» усовершенствовать мониторинг и реагирование на киберугрозы

Компания «Ланит» внедрила решение для защиты конечных точек Bi.Zone EDR. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

«Ланит» — это многопрофильная ИT-компания, подразделения которой занимают ключевые позиции в системной интеграции, дистрибуции, консалтинге, разработке инженерных систем и ПО, ИT-аутсорсинге и обучении.

По мере усложнения ИT-инфраструктуры компания продолжила развивать собственную функцию кибербезопасности. В фокусе оказались задачи более глубокого анализа инцидентов и повышения управляемости процессов реагирования. Для этого потребовался инструмент, который позволил бы команде работать на уровне конечных устройств. Таким решением стал продукт Bi.Zone EDR.

Денис Бутов, руководитель отдела информационной безопасности «Ланит»: «Важно, что выбранное нами решение собирает телеметрию в режиме мониторинга и инвентаризации, создает собственную базу правил корреляции и ее расширения, а также дает возможность ручного и автоматического реагирования».

Виталий Моргунов, руководитель управления развития технологий по защите конечных точек, Bi.Zone: «У зрелых компаний по мере роста бизнеса меняется запрос к ИБ-функции: появляется необходимость углублять собственную экспертизу и лучше контролировать инфраструктуру. Bi.Zone EDR позволяет обеспечить гибкий подход к кибербезопасности, улучшая качество выявления угроз, а также управляемость процессов расследования и реагирования на инциденты. Наша задача — не просто обеспечить защиту, а стать полноценным партнером».

Решение Bi.Zone EDR дополнило в «Ланит» ранее подключенный сервис мониторинга Bi.Zone TDR.