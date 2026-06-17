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ГК InfoWatch и ЮГУ заключили соглашение о сотрудничестве

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Югорским государственным университетом и разработчиком решений в области защиты данных и сетевой инфраструктуры ГК InfoWatch. Соглашение направлено на развитие взаимодействия в образовательной, научно-технической и инновационной сферах. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Документ подписали ректор Югорского государственного университета Роман Кучин и президент ГК InfoWatch Наталья Касперская. Основными направлениями сотрудничества станут подготовка кадров в области информационной безопасности, реализация совместных образовательных и научных проектов, развитие студенческой исследовательской деятельности, обмен опытом и внедрение практико-ориентированных подходов в обучении.

Особое внимание будет уделено созданию условий для подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям цифровой экономики. Студенты ЮГУ получат дополнительные возможности для участия в профильных мероприятиях, практиках, стажировках и научных проектах с участием ведущих экспертов сферы информационной безопасности.

Стороны также планируют проводить совместные конференции, семинары, мастер-классы, участвовать в разработке образовательных программ и развивать взаимодействие между университетом и индустрией. Партнерство ЮГУ и ГК InfoWatch станет еще одним шагом в формировании современной образовательной среды, ориентированной на потребности реального сектора экономики и подготовку специалистов будущего.

«Сегодня вопросы информационной безопасности становятся одним из ключевых направлений развития страны. Для нас важно не только готовить специалистов, но и создавать среду, где студенты могут работать с реальными технологическими задачами, развивать исследовательские компетенции и находить применение своим идеям. Сотрудничество с ГК InfoWatch позволит объединить образовательный и практический опыт, усилить подготовку кадров для цифровой экономики и повысить качество проектов, которые создаются в университете. Уверен, что это партнерство станет основой для новых совместных инициатив и будет способствовать развитию технологического потенциала Югры», – отметил ректор Югорского государственного университета Роман Кучин.

«Югра – крупный промышленный регион с объектами критической информационной инфраструктуры в нефтегазовой и энергетической отраслях. Здесь особенно остро стоят вопросы импортозамещения, сетевой безопасности крупнейших предприятий и защиты данных. Югорский государственный университет – ключевой поставщик кадров для экономики региона. Соглашение позволит готовить специалистов в соответствии со спецификой региона, даст студентам возможность развивать практические навыки работы с российскими решениями по защите промышленных систем и корпоративных данных», – сказала президент ГК InfoWatch Наталья Касперская.

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