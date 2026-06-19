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Positive Education и Standoff 365 запускают программу практической подготовки команд ИБ

Центр обучения команд по кибербезопасности Positive Education и платформа Standoff 365 представили совместную программу практической подготовки специалистов по ИБ, объединяющую экспертизу расследователей Positive Technologies и опыт ведущих исследователей кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Участники программы смогут расследовать инциденты, смоделированные на основе актуальных тактик злоумышленников. Программа поможет компаниям объективно оценить зрелость внутренних команд ИБ и закрыть дефицит компетенций в сфере безопасности без расширения штата.

Обучение состоит из двух этапов. Первые три месяца посвящены самостоятельной работе с кейсами на платформе PT EdTechLab: участники отработают техники анализа событий и расследования инцидентов на синтетических данных в контролируемой среде и с применением продуктов Positive Technologies. Второй этап посвящен разбору реальных сценариев атак с кибербитвы Standoff. Специалисты исследуют логи и артефакты, разберут сложные цепочки атак и тактики злоумышленников.

Программа помогает специалистам получить опыт расследования сложных инцидентов, который не всегда можно приобрести в повседневной работе. По итогам обучения руководители смогут оценить уровень подготовки сотрудников и определить, какие навыки требуют дополнительного развития. Кроме того, участники обучения освоят работу с современными средствами защиты информации, включая MaxPatrol SIEM, PT NAD, PT ISIM, PT Application Firewall и PT Sandbox.

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