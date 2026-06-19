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R-Vision и УЦСБ объединяют экспертизу для повышения эффективности киберзащиты

R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, и УЦСБ, российский системный интегратор, заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию комплексных проектов в области информационной безопасности на базе единой технологической платформы R-Vision EVO. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Соглашение предусматривает ранний доступ УЦСБ к платформенным решениям R-Vision, совместное тестирование нового функционала, а также участие в проектировании, внедрении и развитии платформы R-Vision EVO.

Помимо этого, объединение технологической экспертизы R-Vision и проектного опыта УЦСБ позволит повысить эффективность процессов обеспечения информационной безопасности, мониторинга и реагирования на киберинциденты.

Валерий Богдашов, генеральный директор R-Vision:«R-Vision и УЦСБ уже не первый год работают вместе над проектами в сфере кибербезопасности. За это время партнёрство переросло в устойчивое взаимодействие, основанное на реальной практике и общих задачах. Сегодня отрасль требует не просто внедрения отдельных решений, а выстраивания непрерывной защиты, где важны скорость реакции и согласованность процессов. Совместная работа на базе платформы R-Vision EVO позволит объединить наши подходы и усилить эффективность защиты в инфраструктурах заказчиков».

Валентин Богданов, генеральный директор УЦСБ: «Наше сотрудничество с R-Vision перешло в новую фазу совместного совершенствования технологической платформы. Привилегия раннего доступа позволяет апробировать платформу в реальных сценариях эксплуатации и условиях специфических отраслевых требований ИБ наших Заказчиков. Команда УЦСБ готова решать актуальные задачи кибербезопасности в рамках единой платформы R-Vision EVO, с адаптацией продукта к уникальным условиям эксплуатации и ИТ-инфраструктуры».

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