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DLBI: мошенники атакуют безработных

Российский сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI обнаружил новую мошенническую схему, направленную на временно безработных граждан. Об этом CNews сообщили представители DLBI.

В рамках этой схемы мошенники звонят недавно уволенным, в том числе состоящим на учете в центрах занятости населения, и под предлогом того, что гражданину якобы были выплачены не все положенные компенсации, предлагают заполнить заявление, которое потом необходимо подписать кодом от портала «Госуслуги».

После этого, вне зависимости от предоставления кода, жертве сообщается о взломе аккаунта и реализуется распространенная мошенническая схема с переводом средств на безопасный счет, а также «онлайн-декларацией» наличных средств с передачей их курьеру.

Аналитики DLBI отмечают, что для атаки используются не только ФИО и телефон жертвы, но и данные предприятия, на котором она раньше работала. При этом в ряде случаев мошенники оперируют также именами сотрудников службы персонала этого предприятия, что позволяет предположить связь с другой схемой мошенничества, при которой злоумышленники от имени органов власти звонят в крупные компании и требуют срочно направить им по электронной почте списки недавно уволенных сотрудников для ведения некого учета.

Как рассказал основатель и технический директор DLBI Ашот Оганесян, применяемая мошенниками схема может оказаться достаточно эффективной, так как многие граждане не разбираются в вопросах трудового права, а также находятся в стесненных обстоятельствах и не воспринимают критически предложения мошенников.

«Для борьбы с такого рода мошенничеством гражданам нужно помнить о запрете передавать кому-либо sms-коды и особенно коды от портала «Госуслуги», а компаниям – более внимательно относиться к требованиям отправить данные по звонку и, тем более, на email-адреса, не относящиеся к официальным доменам ведомств и органов власти», – сказал он.

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